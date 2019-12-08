Свято 8 грудня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети

8 грудня - яке свято (Фото: колаж РБК-Україна)

8 грудня вшановують священномученика Климента Римського - першого історичного християнського місіонера, що проповідував Євангеліє на українській землі

Яке сьогодні свято. 8 грудня християни вшановують пам'ять преподобного Петра мовчальника Галатійського, який жив у середині IV століття - V столітті та прославився даром зцілення хворих і здатністю виганяти злих духів з одержимих.

Ще 8 грудня віруючі відзначають віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, великого двунадесятого свята, пов'язаного з приведенням Діви Марії її батьками до Єрусалимського храму для посвячення Богу.

У народі в цей день широко святкували Клим холодний - на честь святого апостола з сімдесяти Климента I, який став четвертим Папою Римським та зіткнувся з гоніннями, що прийняв мученицьку смерть в Херсонесі, де він хрестив язичників та проповідував християнство, за що був страчений за наказом римського імператора Траяна.

Священномученик Климент (Зображення: мозаїка Київського Софійського собору, XI століття / Фото з відкритих джерел)

Климент жив у I столітті - задовго до поділу церков - і однаково шанується і православними, і католиками. Особливо вшановували святого в Київській Русі-Україні. Його чудотворні мощі були віднайдені святими Кирилом і Мефодієм, які їх внесли до Херсонеського храму, а в 988 або 989 році великий князь Володимир Великий перевіз їх до Києва в Десятинну церкву.

Для мощей святого зробили нову раку, бо великий князь Ярослав Мудрий був похований у 1054 році в Софійському соборі в Києві в херсонеській мармуровій гробниці мученика Климента. Голова святого зберігається в Києво-Печерській лаврі.

Саркофаг святого Климента Римського в Софійському соборі в Києві (Фото: oldkiev.info)

Традиції та повір'я в День Климента

У Климентів день холода зазвичай посилювалися і зимова пора набувала стійкого морозного характеру. Вважалося, що тих, хто скаржиться на холодну погоду 8 грудня, холоднеча карала різними хворобами.

Побутувала народна традиція починати будь-яку справу сьогодні натще, тоді можна домогтися найкращих результатів і уникнути усяких труднощів.

Заборонялося в цей день іменинникам залишати житло і виходити на вулицю, особливо в темний час доби - вірили, що на Клима з лісу до їх хати приходять вовки і чекають на здобич за вікнами.

Матері у Климентів день в церквах молилися святому і просили міцного здоров'я для дітей, щоб зберегти їх від зимових лютих морозів.

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