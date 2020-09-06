Свято 6 вересня: найсуворіші заборони та головні традиції цього дня

Яке свято 6 вересня (фото: pixabay)

6 вересня серед жінок було прийнято збиратися в будинку вдови за посиденьками

6 вересня за церковним календарем вшановується пам'ять священномученика Євтихія. А ось у народі цей день називають День Євтихія, Євтихій Тихий, а також Єрема.

Раніше вважалося, що сьогодні активізується нечиста сила, люди вірили в різні традиції, прикмети і дотримували заборон. Докладніше про те, як провести цей день правильно - читайте в нашому матеріалі.

Головні традиції 6 вересня

За однією з версій, 6 вересня пов'язано зі збором насіння льону. Але інша каже - що в цей день було заведено відпочивати, бо урожай вже зібрано. Також люди стежили за погодою - вона повинна бути тихою і безвітряною.

У цей день прийнято також влаштовувати жіночі посиденьки. Зазвичай збиралися в будинку однієї з місцевих вдів, спілкувалися і займалися дрібною роботою.

Важливі прикмети на Євтихія Тихого

Якщо в цей день дощ, то в наступному році чекайте доброго врожаю і сухої осені.

Багато жолудів виросло - зима буде довгою і суворою.

Також у народі вірили, що до 6 вересня потрібно встигнути зібрати врожай. Інакше його можуть пошкодити вітри та опади.

Що суворо заборонено робити сьогодні

Вважалося, що в цей день активізується нечиста сила, тому далеко від дому йти не можна.

В цей день не можна брехати, вести пусті і довгі розмови.

Сьогодні не можна замішувати тісто, випікати, смажити.

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