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Свято 5 лютого і його прикмети: що не можна робити в цей день, у кого іменини

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Субота 05 лютого 2022 05:24
Свято 5 лютого і його прикмети: що не можна робити в цей день, у кого іменини Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

5 лютого православна церква згадує святого мученика Климента і Агафія.

Всі традиції, прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Обидва цих святих постраждали за віру в Христа. Священномученик Климент народився 258 році в галантійському місті Анкірі в сім'ї матері християнки, але батько його був язичником.

Коли Климент був маленький, він позбувся батька, а на дванадцятому році життя і матері. Мати перед кончиною передбачила йому мученицьку смерть за віру в Христа. Климента усиновила благочестива жінка Софія, яка виховувала юнака і вчила його вірі в Бога. За доброчесне життя Климент був поставлений в читця, а пізніше в диякона, в 18 років отримав сан пресвітера, а у 20 років висвячений на єпископа Анкірського. У період гонінь на християн на Климента донесли, і він змушений був поплатитися за свою віру. Йому відсікли голову мечем і він помер в ім'я Христа.

5 лютого селяни відправлялися в комори, перевірити, чи багато хліба залишилося до весни. Уважно переглядали посівне зерно:"Агафонік - напівхлібник спини в засіках не розгинає, здоровому зерну веде рахунок".

У цей день селяни прибирали в коморах. Спорожнілі засіки вичищали і вимітали. При необхідності проводили ремонтні роботи: латали стіни та двері.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо в цей день багато снігу - буде багато хліба.
  • Якщо в цей день сонце - буде рання весна.
  • Якщо синиці голосно щебечуть вранці - чекай морозів найближчим часом.
  • Білка скаче по деревах - можливий наступ відлиги.
  • Якщо в цей день багато снігу лежить на землі – рік буде врожайним.
  • Сильний мороз-весна настане рано.
  • Погода після полудня дозволяє зрозуміти, яким буде січень наступного року.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • У цей день не можна дивитися на падаючі зірки. Це вважається поганою прикметою і обіцяє людині, яка побачила, швидку смерть.
  • У цей день не можна сваритися і лаятися
  • Не можна бути в неприбраному будинку

Іменини святкують: Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар і Федір.

Раніше ми писали, які свята відзначатимуться українцями в лютому 2022, скільки пісних і поминальних днів нас чекає.

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