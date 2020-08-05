Свято 5 серпня: все прикмети дня, що категорично не можна робити

В цю дату згадують святого Трохима
Яке сьогодні свято. 5 серпня в народі відзначають день Трохима Бессонника. Вважалося, що в цей день не можна лягати спати до пізнього вечора, адже у селян була купа справ по господарству. Особливо активно тривали роботи зі збору врожаю. Жінки в цей час працювали над заготівлею джемів і компотів на зиму, тому зазвичай відправлялися на збір ягід в ліс.
У народі святого Трохима прозвали Бессонником тому, що відпочивати 5 серпня не було коли, адже це час посилених сільськогосподарських робіт. Наші предки переживали, щоб робота не стояла. Якщо погода була хороша, то вставали до світанку і відправлялися в поле. Серпневі жнива були в розпалі, відпочивати було ніколи: "Якщо йде робота, спати не хочеться".
Іменинники в цей день - Трохим, Феофіл (Теофіл).
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