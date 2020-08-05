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Свято 5 серпня: все прикмети дня, що категорично не можна робити

Середа 05 серпня 2020 06:01
Свято 5 серпня: все прикмети дня, що категорично не можна робити
Свято 5 серпня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

В цю дату згадують святого Трохима

Яке сьогодні свято. 5 серпня в народі відзначають день Трохима Бессонника. Вважалося, що в цей день не можна лягати спати до пізнього вечора, адже у селян була купа справ по господарству. Особливо активно тривали роботи зі збору врожаю. Жінки в цей час працювали над заготівлею джемів і компотів на зиму, тому зазвичай відправлялися на збір ягід в ліс.

У народі святого Трохима прозвали Бессонником тому, що відпочивати 5 серпня не було коли, адже це час посилених сільськогосподарських робіт. Наші предки переживали, щоб робота не стояла. Якщо погода була хороша, то вставали до світанку і відправлялися в поле. Серпневі жнива були в розпалі, відпочивати було ніколи: "Якщо йде робота, спати не хочеться".

Іменинники в цей день - Трохим, Феофіл (Теофіл).

Головні прикмети цього дня

  • Сови кричать - буде холодно.
  • Ранкові зорі швидко гаснуть - до сильного вітру.
  • Зірки дуже яскраві на світанку 5 серпня - через пару днів почнуться дощі.
  • Сни в цю дату віщі і обов'язково збудуться.
  • Якщо павук свою павутину направляє в сторону півночі - скоро похолодає, а якщо на південь - гряде потепління.
  • На світанку яскраво зірки мерехтять - через кілька днів почнуться дощі.

Що не можна робити в цей день

  • Сьогодні не можна довго спати, адже ви не встигнете закінчити всі роботи.
  • Одиноким хлопцям на Трохима в ліс ходити не можна.

Як ми раніше писали, українцям розповіли, коли сонце і спека витіснять холодні дощі.

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