RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Свято 4 лютого: що строго не можна робити в день Тимофія, головні прикмети

Автор: Людмила Жукова

4 лютого вшановується пам'ять святого Тимофія, якому пощастило бути свідком чудесного зцілення апостола Павла, осліплому від невіри в Ісуса Христа.

Всі традиції, прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в матеріалі Styler.

За переказами, в 80 році він прийняв мученицьку смерть від рук язичників. У 4 столітті мощі святого Тимофія були перенесені в Константинополь.

Незважаючи на те, що половина зимового часу залишилася за плечима, розслаблятися не варто було. Адже не випадково на честь цього святого на Русі придумали особливе поняття — тимофіївські морози; вважалося, що саме з Тимофєєва дня починалися найжорстокіші хуртовини і хуртовини.

Наші предки говорили:" Тимофіївський лютий мороз заморозив щоки і ніс", "Тимофіївська заметіль – надовго про крапель". Раніше вірили, що це один з найхолодніших днів у році. Говорили, що навіть птахи не вилітають зі своїх гнізд. 4 лютого люди також залишалися вдома, проводили час в розмовах і розвагах.

Працювати в день святого Тимофія не заборонялося.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо вдень світить сонце - буде рання весна.
  • Багато снігу на Тимофія - до хорошого врожаю зернових.
  • Якщо на Тимофія сніг йде - хороший урожай влітку і восени.
  • Якщо почалася хуртовина-то така погода буде тиждень.
  • Сни, які наснилися в ніч на Тимофія - будуть пророчими.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • У цей день не можна виносити сміття з дому, вважається, що винесеш щастя.
  • Також не можна ризикувати і грати в азартні ігри

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Юхим, Йосип, Макар, Тимофій. Привітайте цих людей з днем ангела, їм буде приємно.

Згідно з народними повір'ями, сон, який насснився в ніч на 4 лютого, – віщий; про нього не слід нікому розповідати.

Раніше ми писали, які свята відзначатимуться українцями в лютому 2022, скільки пісних і поминальних днів нас чекає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні