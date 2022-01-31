Свято 31 січня: що не можна робити в "небезпечну" дату, прикмети, у кого день ангела

31 січня православні християни вшановують пам'ять святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. У народному календарі дата отримала назву Афанасіїв день, Афанасій Ломиніс, Ломиніс, і вважалася початком лютих холодів, а також вважалася небезпечною, пов'язаної з низкою суворих заборон.
Традиції цього дня, прикмети та повір'я, у кого день ангела - читайте в матеріалі нижче.
За старих часів вірили, що в Афанасіїв день нечиста сила влаштовує шабаші та намагаються особливо нашкодити людям, тому в селях жителі проводили обряди і майстрували обереги, щоб врятуватися від підступів злих духів, а дівчата в нічний час могли бити у дзвони, щоб відлякати відьом.
Для створення оберегів від нечисті та пристріту використовували чортополох - його зашивали в хустинку і носили з собою.
Крім "щита" від підступів представників потойбічної сили, також такий оберіг, як вважалося, міг допомогти мандрівникам, зробити дорогу безпечнішою і легшою.
У цю дату, як правило, намагалися не хрестити хлопчиків, оскільки це вважалося дуже поганою прикметою. В іншому випадку, говорили забобонні, у дітей може скластися нещасливе життя, зокрема сімейне.
Для переїздів Афанасіїв день також був несприятливим - говорили, що при зміні будинку для житла в цю дату на новому місці стануть виникати часті конфлікти та серйозні сварки.
Ще одне упередження стосувалося початку судових спорів і розглядів у цей день - забобонні вважали, що вони точно завершаться програшем.
31 січня іменини відзначають: Олексій, Оксана, Микола, Марк, Дмитро, Максим.
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