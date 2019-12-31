Свято 31 грудня: що сьогодні категорично не можна робити, повір'я та прикмети

Яке сьогодні свято. 31 грудня православні вшановують пам'ять святителя Модеста, архієпископа Єрусалимського, який жив у VII столітті та прославився праведними діяннями, відновленням зруйнованих християнських святинь після перської навали, в тому числі й Гробу Господнього.

В народі свято також відоме як Новоліття, і в останній день року наші пращури проводили особливі обряди для захисту сім'ї та господарства від усякої біди, ворожили на долю і дотримувалися певних суворих правил, щоб не втратити достаток у новому році.

Як свідчать церковні перекази, Модест народився у християнській родині і вже в юності вирішив присвятити себе служінню Богу. Він прийняв чернечий постриг і незабаром став настоятелем обителі святого Феодосія Великого в Палестині.

Коли прийшла армія царя Персії Хозроя та перебила 90 тисяч християн, полонивши предстоятеля Єрусалимської Церкви патріарха Захарію, Модест став виконувати його обов'язки. Святителю вдалося відновити храми і святині та поховати рештки замордованих ченців з обителі святого Сави Освяченого.

Святитель Модест, архієпископ Єрусалимський (Фото з відкритих джерел)

У Київській Русі-Україні Модеста вважали покровителем худоби, і в день пам'яті святителя молилися про захист тварин від падежу.

Наші пращури вірили, що 31 грудня на Новоліття можна ворожити на погоду, врожай і дізнатися про своє майбутнє.

Один із способів був такий: потрібно лягти на тік, де молотять хліб, і уважно слухати звуки. Якщо почується дзвін, значить скоро буде весілля, якщо молотьба - чекай на багатство, а от гул був дуже поганою ознакою й віщував смерть.

Повір'я та заборони 31 грудня:

Суворі заборони в цю дату були пов'язані з повір'ям, що в останній день року нечиста сила особливо проявляє активність та протягом доби бродить по землі, намагаючись завдати людям шкоди.

Вважалося, що не можна залишати ножі на видному місці, адже біси можуть домашнє щастя порізати.

Молоко у відкритому посуді теж заборонялося залишати, інакше злі духи можуть туди забратися та завдати шкоди здоров'ю людини.

Господині не повинні зашивати сьогодні одяг, щоб не довелося займатися виправленням помилок весь наступний рік.

Жінкам 31 грудня не можна стригти волосся, бо в новому році його поменшає.

Входити в новий рік із боргами називали поганою прикметою, тому рекомендується розрахуватися з усіма до 1 січня.

Головні прикмети 31 грудня: