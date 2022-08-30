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Свято 30 серпня: що сьогодні не можна робити, прикмети, у кого іменини

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Вівторок 30 серпня 2022 06:02
Свято 30 серпня: що сьогодні не можна робити, прикмети, у кого іменини Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

30 серпня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Мирона, який жив в III столітті і був пресвітером в Греції.

Що можна робити, а що ні, у кого іменини - читайте у матеріалі Styler.

Святий у 250 році помер за віру при імператорі Декії. У цей день також було прийнято допомагати вдовам, сиротам і всім знедоленим.

З цього дня починали падати листя. Першими опадає листя з берези, а потім з липи і з черемхи.

Господині робили домашні заготовки. Щоб вони були смачними і не зіпсувалися з часом, не можна було в цей день ходити на кладовище, до церкви і поминати чорта. Селяни працювали в полі: удобрювали ґрунт, жали хліб, в'язали снопи, смикали коренеплоди. На Мирона продовжували сівбу ярих. Наші предки говорили:"На Мирона не відсієшся – на наступний рік одні квіточки збереш".

Головні прикмети на Мирона

  • Сонце в хмару сідає - чекай негоди найближчими днями.
  • Журавлі полетіли на південь – на Покрову буде мороз.
  • Птахи полетіли в теплі краї – скоро похолодає.
  • Якщо в цей день гарна погода, то весна ранньою буде.
  • День вважається невдалим для сватання, весілля і заручин.
  • У цей день не можна чаклувати, гадати і довго дивитися в дзеркало.

Що не можна робити в цей день

  • На Мирона не можна довго дивитися в дзеркало.
  • Не можна в цей день ходити на могилу і згадувати чорта.
  • На Мирона краще не планувати весілля і сватання - шлюб довго не протримається.

Хто святкує День ангела

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна, Пилип.

Дивіться також церковний календар на вересень 2022 року, із зазначенням важливих дат.

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