Свято 30 серпня: що сьогодні не можна робити, прикмети, у кого іменини
30 серпня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Мирона, який жив в III столітті і був пресвітером в Греції.
Що можна робити, а що ні, у кого іменини - читайте у матеріалі Styler.
Святий у 250 році помер за віру при імператорі Декії. У цей день також було прийнято допомагати вдовам, сиротам і всім знедоленим.
З цього дня починали падати листя. Першими опадає листя з берези, а потім з липи і з черемхи.
Господині робили домашні заготовки. Щоб вони були смачними і не зіпсувалися з часом, не можна було в цей день ходити на кладовище, до церкви і поминати чорта. Селяни працювали в полі: удобрювали ґрунт, жали хліб, в'язали снопи, смикали коренеплоди. На Мирона продовжували сівбу ярих. Наші предки говорили:"На Мирона не відсієшся – на наступний рік одні квіточки збереш".
Головні прикмети на Мирона
- Сонце в хмару сідає - чекай негоди найближчими днями.
- Журавлі полетіли на південь – на Покрову буде мороз.
- Птахи полетіли в теплі краї – скоро похолодає.
- Якщо в цей день гарна погода, то весна ранньою буде.
- День вважається невдалим для сватання, весілля і заручин.
- У цей день не можна чаклувати, гадати і довго дивитися в дзеркало.
Що не можна робити в цей день
- На Мирона не можна довго дивитися в дзеркало.
- Не можна в цей день ходити на могилу і згадувати чорта.
- На Мирона краще не планувати весілля і сватання - шлюб довго не протримається.
Хто святкує День ангела
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна, Пилип.
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