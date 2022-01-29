Свято 29 січня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Петро за наказом Ірода Агріппи був ув'язнений у темницю за свою проповідь про Спасителя. Він був стягнутий двома залізними ланцюгами. У ніч перед судом, Ангел Господній зняв з апостола важкі кайдани та чудесним чином вивів його з темниці. Ті ланцюги християни стали берегти як символ про віру в диво. Люди вірили, що вони зцілюють від будь-яких хвороб і недуг.

Вериги (ланцюги) святого апостола Петра зберігалися в Єрусалимі до Патріарха Ювеналія, який подарував їх Євдокії, дружині імператора Феодосія молодшого, а вона в 437 і 439 роках перенесла їх з Єрусалиму в Царгород. Одну веригу Євдокія послала в Рим своїй дочці Євдоксії, яка побудувала храм в ім'я апостола Петра і поклала в ньому вериги.

Первоверховного святого апостола вважали покровителем домашньої худоби. У цей день у слов'ян було заведено наглядати за тваринами і перевіряти, чи вистачає їм корму. Звідси з'явилася народна назва свята 29 січня - Петро-полукорм.

Дата має певні традиції та заборони, пов'язані з деякими домашніми роботами.

Народні традиції в день апостола Петра

У цей день не можна ображати домашніх тварин і худобу, покровителем яких, як вважалося, є апостол.

Рибалкам варто бути уважними на озері й водоймах, бо в цей день починав ламатися лід.

Сьогодні краще не виносити сміття з дому, через те, що можна разом з ним винести і власне щастя.

Суворо заборонялося прати одяг в день Петра - це вважали великим гріхом.

Будь - які роботи з гострими і колючими предметами також потрапляли під "табу" - все, що нагадувало вовчі зуби (включаючи ножиці, гребені, веретено, голки), могло залучити сірих хижаків з лісу до вашого будинку або хліву.

Головні прикмети цього дня

Якщо в цей день мете заметіль, то літо буде дощовим;

Якщо ж в день Петра сильний мороз вдарив, значить влітку буде спека;

Коли вітер дме північний, то це обіцяло швидкі морози;

Якщо ніч напередодні була місячна і в небі яскраві зірки, то рік обіцяє бути врожайним і щасливим;

Якщо сонце на заході ставало червоного кольору - чекали морозні, але ясні дні.

До речі, в народі збереглося ще одне повір'я – вважається, що в Петрів день можна заглянути в майбутнє і отримати відповіді на питання, що не дають спокою.

Для цього потрібно перед сном, подумки чітко сформулювати питання, тоді є ймовірність, що відповідь прийде уві сні в ту ж ніч.

У цей день іменини святкують Ян, Максим, Петро, Симон, Неоніла. Не забудьте привітати їх з днем ангела.