Свято 29 липня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

Яке сьогодні свято. 29 липня 2020 року вся православна церква взгадує про святого Афиногена. Святий жив в II-III столітті, він проповідував в Севастії, столиці Малої Вірменії (територія нинішньої Туреччини). У 305 році градоначальник Севастії Филомарх влаштував велике язичницьке свято, на якому кожен житель повинен був здійснити жертвопринесення язичницьким ідолам. Багато християн відмовилися це робити і були страчені. Афиноген проповідував віру в Христа його знайшли і наказали вбити.

У народі цей день називають Финогеєвим і вважається, що з цього дня літня спека йде на зменшення. Свято мав величезне значення для селян, через те, що на Финогея доводився початок жнив. Перший стислий сніп називали іменинним і ввечері після польових робіт з піснями несли його в клуню. Цей сніп особливо шанували, з нього починали молотьбу, їм годували хвору худобу, а зерном лікували людей.

В цей день женці шукали колос з найбільшою кількістю зерен, що знайшла, згідно приймете, обов'язково посміхнеться удача. А зерна з цього колоса зберігали до наступної весни, їх кидали в землю, вірячи, що вони принесуть багатий урожай.

У ці дні практично всі жителі сіл працювали в полі. А ввечері збиралися, співали пісні, розповідали цікаві історії з життя.

Іменинники цього дня – Валентина, Павло, Юлія.

Головні прикмети цього дня

Якщо у цей день йде дощ – урожай буде хорошим.

Густий туман – грибний рік буде.

Польові миші їдять посіви – буде довга і морозна зима.

Бадилля моркви поникла – буде дощ.



Що не можна робити в цей день

В цей день було заборонено ходити до лісу

Також не слід у цей день рубати дрова, полювати, збирати ягоди і гриби, кричати і співати поруч з лісом, аби не підіймати зайвого шуму.



Як ми раніше писали, у Дніпрі рибалка виловив екзотичних риб, що мешкають біля берегів Італії.