Свято 29 лютого: головні табу цього дня і прикмети

Яке сьогодні свято. 29 лютого 2020 року наші предки називали Касьянов день. Такий день випадає раз на чотири роки. Високосний рік завжди вважався складним, він несе з собою випробування. І цей нестандартний, новий день високосного року 29 лютого має свої прикмети, забобони та побоювання.

Касьян отримав покарання від Бога за свою зверхню поведінку і егоїзм. Це сталося в стародавні часи. Микола Чудотворець і Кас'ян подорожували разом і помітили на дорозі велику яму з брудом і в ній людину з возом. Цей чоловік попросив їх про допомогу - витягнути його віз з багна. Микола Чудотворець відразу ж заходився допомагати, в той час як Касьян відмовив подорожньому про допомогу через те, що не хотів забруднити свій одяг. Бог розгнівався за такий вчинок на Касьяна і не дав йому можливості в календарі мати свій день кожен рік, а тільки раз на чотири роки.

Святий Касьян (фото з відкритих джерел)

Також наші предки вірили, що Касьян був колись ангелом і зрадив Господа. За це кожні три роки ангели його били молотами по лобі, а на четвертий рік він міг відпочити від цього покарання.

День 29 лютого вважався дуже важким і небезпечним, коли темні сили виходили в світ і могли завдати людям шкоди. Тому в цей день ніяких справ не робили, тому що вони все одно не принесуть користі, а також можуть принести шкоду й негативні наслідки. Особливо небезпечним вважалося час до Сонячного сходу, тому в цей єдиний день у році рекомендували спати до обіду.

Що категорично не можна робити в цей день: