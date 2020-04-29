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Свято 29 квітня: всі прикмети дня, що не можна робити

STYLERЖиття    29.04.2020 - 05:55
Свято 29 квітня: всі прикмети дня, що не можна робити
Свято 29 квітня (колаж РБК-Україна)

29 квітня християни вшановують пам'ять мучениці Ірини

Яке сьогодні свято. 29 квітня 2020 року всі православні цього світу згадують про мученицю Ірини, яка присвятила своє життя служінню Богу.

За благочестиве праведне життя і допомогу віруючим разом з сестрами, мученицями Хноніею і Агапією, Ірина була спіймана і піддана жорстоким мукам і тортурам. Коли воїни повели Ірину в судилище на наругу, їх наздогнали два світлих воїна і передали, що воєначальник Сисиний велів відпровадити полонянку на висоту в гору і кинути її там, а потім прийти до нього і розповісти про виконане. Воїни так і зробили. Коли вони розповіли про все Сисинію, той розгнівався, адже він не давав такого наказу. За переказами, Ірину врятували світлі янголи, які прийшли від Бога.

Головна заборона в цей день – ігнорування правил щодо висаджування капусти. Наші предки говорили, що для того, щоб був добрий урожай капусти, жінці необхідно надіти на себе лахміття, які нагадують капустяне листя, а також прихопити з собою тріснутий горщик, всередину якого кладуть кущик кропиви.

Прикмети цього дня:

  • Якщо палає ліщина - час ліс садити.

  • Зацвіла вільха - гречку пора засівати.

  • Якщо яри "заграють", а потім підмерзнуть - буде поганий урожай.

  • Якщо день сонячний, то розсаду капусти можна висаджувати в землю.

  • Сни з 28 на 29 квітня не збуваються.

Що не можна робити в цей день:

  • У день Ірини не можна лаятися в будинку і влаштовувати розборки - це призведе до нещастя.
  • Не можна давати нікому в борг - інакше прийде бідність.

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