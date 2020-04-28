Свято 28 квітня: головні заборони і прикмети цього дня

28 квітня церква відзначає пам'ять апостолів від сімдесяти Аристарха, Пуда і Трохима
Яке сьогодні свято. 28 квітня 2020 року християни вшановують пам'ять апостолів від сімдесяти Аристарха, Пуда і Трохима. За переказами, вони були учнями і послідовниками святого Павла і разом з ним проповідували слово Боже.
В цей день пасічники оглядали пасіки і омшаники, перевіряли: чи здорові бджоли, чи добре пережили зиму. Якщо весна була ранньою, і до кінця квітня з'являлися перші квіти, вулики виймали і виставляли на свіже повітря.
"На день святого Пуда виймай бджіл з-під спуда", — говорили наші предки.
На Пуда зазвичай розпускали бруньки калина і горобина. З них у давнину готували цілющі настої. Говорили також, що горобина володіла здатністю зцілювати від зубного болю. Для цього потрібно було підійти до дерева і погризти його, примовляючи: "Горобина, горобина, вилікуй мої зуби, а не вилікуєш — я тебе всю вигризу.
Іменинники цього дня: Олександр, Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук'ян, Сава, Севастян, Трохим, Федір.
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