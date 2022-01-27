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Свято 27 січня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела

Автор: Styler

27 січня православні вшановують пам'ять святої Ніни, просвітниці Грузії.

Всі традиції, прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Рівноапостольна Ніна, згідно з історичними переказами з юних років прагнула служити Господу, і за своє життя звернула безліч своїх співвітчизників в християнську віру.

Цар Тиридат закохався в незвичайної краси дівчину, захотів, щоб вона належала йому, але, отримавши відмову, велів убити Ніну разом з іншими дівчатами-християнками. Їй довелося покинути рідні краї, щоб зберегти життя.

У цей час Бог покарав царя Вірменії, який жорстоко вчинив з християнками. У Тиридата помутнів розум, він почав марити, в окрузі його називали божевільним. Вилікував його Григорій Просвітитель. Після несподіваного зцілення Тиридат повірив в силу християнської віри, хрестився сам і хрестив свій народ. У 301 році християнство було проголошено державною релігією у Вірменії. Свята Ніна посприяла поширенню віри на території Грузії.

Головні народні прикмети на 27 січня

З давніх-давен люди вірили, що коров'яче молоко, отримане в цей день, володіє чудодійною силою. Молоко 27 січня допоможе зцілитися від хвороб і опіків.

Спостереження за погодою у цей день говорило людям про наступне:

  • білі хмари віщували мороз,
  • якщо дерева вкрилися інеєм - чекай тепла,
  • сильний вітер в цей день віщував сирий і дощовий рік.

Що обов'язково потрібно зробити 27 січня

Оскільки на працю в цей день заборони не накладаються, 27 січня варто провести за роботою - зусилля принесуть бажані плоди. Рекомендується в цей день зайнятися домашнім господарством, а краще - генеральним прибиранням в будинку.

Що не можна робити в день святої Ніни

  • Варто уникати сварок, а якщо з кимось у вас затяжний конфлікт, цей день відмінно підходить для примирення.
  • Не можна 27 січня виносити сміття, адже можете винести своє щастя.
  • Не стрижіть волосся - це принесе невдачу.

Крім Ніни іменини сьогодні святкують Давид, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сергій і Степан.

Раніше ми писали, які свята відзначатимуться українцями в лютому 2022, скільки пісних і поминальних днів нас чекає.

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