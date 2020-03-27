Свято 27 березня: що категорично не можна робити, всі прикмети

27 березня православні відзначають день святого Венедикта Нурсійського
Яке сьогодні свято. 27 березня християни вшановують пам'ять преподобного Венедикта (Бенедикта) Нурсійського, який жив у V-VI століттях, вважається головним покровителем Європи і шанується як у православній, так і в католицькій церквах. Також сьогодні день пам'яті митрополита Київського і всієї Руси святителя Феогноста, який помер від "чорної смерті", що лютувала в XIV столітті, але мощі його через 120 років були знайдені нетлінними.
У народному календарі сьогоднішній день прижився під назвою Венедиктів день, Федір, Скотник - у свято було прийнято особливо доглядати за тваринами, робити для них обереги. Наші пращури у цей день дотримувалися низки суворих правил, оскільки день вважався досить небезпечним і міг принести серйозні біди та хвороби безтурботним порушникам заборон.
Як свідчать церковні перекази, святий Венедикт, перед тим як стати засновником ордену бенедиктинців і взагалі всього західного чернецтва, багато років прожив у печерах, де сховався від порочності римської життя. Перекази твердять, що праведник своєю молитвою воскресив сина селянина з сусіднього селища. Ще Венедикт перетворив язичницьке святилище на християнський храм на честь Іоанна Хрестителя, разом зі своїми учнями заснував більше десяти монастирів.
У Православній церкві день пам'яті преподобного Венедикта завжди випадає на період Великого посту.
Святий Бенедикт Нурсійський, фрагмент фрески монастиря Св. Марка у Флоренції / Фра Анджеліко (Фото з відкритих джерел)
На українських землях у Венедиктів день було прийнято піклуватися про домашню худобу, виводити її на двір і ретельно мити. Не забували і про хлів - приміще вичищали і кликали туди відунів та знахарів для читання замовлянь на здоров'я худоби і захист від пристріту.
Як повідомлялося раніше, наприкінці квітня Землю накриє магнітна буря, і вже стали відомі дати ударів.