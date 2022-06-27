Яке свято 27 червня, що заборонено робити і кого привітати в цей особливий день

27 червня 2022 за православним церковним календарем вшановується пам'ять святого Єлисея, а також сьогодні - день пам'яті святителя Мефодія. В народі свято називають Єлисей, Єлисей Гречкосій, День Єлисея, Гречкосій, і має він багато особливих традицій.

Що можна і не можна робити на Гречкосія - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Традиції на Єлисея, що треба зробити

Колись у цей день продовжували сіяти гречку, тому свято й назвали "Грекосієм".

27 червня більшість прикмет і традицій пов'язано з роботою, яку потрібно робити старанно. Якщо виконувати роботу абияк, ви можете постати перед матеріальними труднощами.

Також на Єлисея освячували новий одяг, щоб він не приніс своєму господареві нещасть. Так само чинили з чужим одягом, що дістався в дарунок або в спадщину. Ритуал здійснювали з речами, купленими цього року і надягнутими не більше трьох разів, а також з одягом, в якому людина відчувала себе незатишно.

Що заборонено робити в цей день

Лінуватися, інакше будуть серйозні фінансові проблеми.

Вживати спиртні напої або ліки на спирту - ризикуєте погіршити своє самопочуття.

Наїдатися - навпаки, краще трохи поголодувати.

Позичати сьогодні комусь гроші.

Укладати важливі угоди, а також приймати доленосні рішення.

Довго лежати в ліжку, байдикувати і лінуватися - це до злиднів, бід, а також хвороб.

Дівчатам небажано розпускати коси в цей день - хтось може пристріти.

Прикмети 27 червня

Бабки голосно стрекочуть - до поганих новин.

Качки притихли - до грози.

Півень співає і трясе головою - зіпсується погода.

Риба активно грає в річці - вночі гроза буде.

Дощ на Єлисея - прикмета того, що сім тижнів дощі будуть.

Горобці зранку купаються в пилу - після обіду буде дощ.

Багато мошок і комарів - чекай доброго врожаю грибів і ягід.

Блискучі зірки віщують спеку, падаючі - вітер, зірки мерехтять - це до грози.

День ангела сьогодні святкують:

Єгор, Микола, Осип, Олександр, Георгій, Мефодій та Володимир.

Обов'язково привітайте рідних і близьких з такими іменами!