Яке свято 27 червня, що заборонено робити і кого привітати в цей особливий день
27 червня 2022 за православним церковним календарем вшановується пам'ять святого Єлисея, а також сьогодні - день пам'яті святителя Мефодія. В народі свято називають Єлисей, Єлисей Гречкосій, День Єлисея, Гречкосій, і має він багато особливих традицій.
Що можна і не можна робити на Гречкосія - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Традиції на Єлисея, що треба зробити
Колись у цей день продовжували сіяти гречку, тому свято й назвали "Грекосієм".
27 червня більшість прикмет і традицій пов'язано з роботою, яку потрібно робити старанно. Якщо виконувати роботу абияк, ви можете постати перед матеріальними труднощами.
Також на Єлисея освячували новий одяг, щоб він не приніс своєму господареві нещасть. Так само чинили з чужим одягом, що дістався в дарунок або в спадщину. Ритуал здійснювали з речами, купленими цього року і надягнутими не більше трьох разів, а також з одягом, в якому людина відчувала себе незатишно.
Що заборонено робити в цей день
- Лінуватися, інакше будуть серйозні фінансові проблеми.
- Вживати спиртні напої або ліки на спирту - ризикуєте погіршити своє самопочуття.
- Наїдатися - навпаки, краще трохи поголодувати.
- Позичати сьогодні комусь гроші.
- Укладати важливі угоди, а також приймати доленосні рішення.
- Довго лежати в ліжку, байдикувати і лінуватися - це до злиднів, бід, а також хвороб.
- Дівчатам небажано розпускати коси в цей день - хтось може пристріти.
Прикмети 27 червня
- Бабки голосно стрекочуть - до поганих новин.
- Качки притихли - до грози.
- Півень співає і трясе головою - зіпсується погода.
- Риба активно грає в річці - вночі гроза буде.
- Дощ на Єлисея - прикмета того, що сім тижнів дощі будуть.
- Горобці зранку купаються в пилу - після обіду буде дощ.
- Багато мошок і комарів - чекай доброго врожаю грибів і ягід.
- Блискучі зірки віщують спеку, падаючі - вітер, зірки мерехтять - це до грози.
День ангела сьогодні святкують:
Єгор, Микола, Осип, Олександр, Георгій, Мефодій та Володимир.
Обов'язково привітайте рідних і близьких з такими іменами!
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