Свято 27 червня: що сьогодні заборонено робити, всі прикмети

Якt сьогодні свято. 27 червня 2020 року православними християнами вшановується пам'ять святого Єлисея, який був пророком. Він проповідував ім'я Христа і пророкував протягом 65 років. З ім'ям Єлисея пов'язано багато зцілень і чудес.

Водночас Єлисей нерідко згадується людьми жорстким і навіть жорстоким. За переказами, одного разу він прокляв дітей за те, що вони його дражнили: малюків тут же розірвали дві ведмедиці, що вийшли з лісу. У цей день наші предки зазвичай сіяли гречку, а також святили одяг, щоб вона принесла господареві удачу, а не бідність.

Почати день можна почати з молитви Єлисея. У святого можна попросити удачі і любові, щастя в житті і везіння. Також прикмети на цей день говорять, що 27 червня продовжують накривати на стіл гречку. Люди вірили, що гречана каша є символом багатства і приносить в дім достаток.

Іменинники цього дня – Георгій (Юрій, Єгор), Мефодій, Мстислав.

Головні прикмети цього дня:

Північно-західний вітер – до дощу і негоди. Вітер зі сходу – до хвороб.

Півень трясе головою, співає недоречно – погода зіпсується.

Шуліки в небі парять – до ясного дня.

Жаби стрибають на суші – до дощу.

На небі сполохи заграли – до зміни погоди.

Коні іржуть – буде добрий овес.

Сова починає відкладати яйця – найближчим часом будуть йти дощі.

Качки принишкли – буде гроза.

Опівдні з'явилися великі чорні хмари – до вечора очікуються опади.

Дзвінко співає pяблик – до хорошої погоди.

Зірки блискучими здаються – до спеки, мерехтять сильно – до грози падають – до вітру.

Бабки голосніше звичайного скрекочуть – чекай негоди.

Що категорично не можна робити в цей день:

В цю дату не можна кричати і сваритися.

Не можна голосно розмовляти.

Не можна стригти волосся - можна вкоротити собі долю.

Не можна одягати одяг червоного кольору - накличете на себе агресію і біду.

Як ми раніше писали, Держстат назвав кількість народжених дітей за віком батька.