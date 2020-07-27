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Свято 27 липня: що заборонено робити сьогодні, головні прикмети дня

Понеділок 27 липня 2020 06:29
Свято 27 липня: що заборонено робити сьогодні, головні прикмети дня
Свято 27 липня (колаж: РБК-Україна)

27 липня вшановується двоє православних святих і святкується народне свято

Яке сьогодні свято. За народним календарем 27 липня – день Акіли, ще його називають днем Дозори. Крім того, 27 липня – це один з днів, в які вшановується пам'ять Стефана Махрищского – відомого чудотворця і засновника кількох монастирів. Також це день пам'яті Преподобного Никодима Святогорця, який був тлумачником святого письма і допомагав звертати в християнську віру всіх, хто йому зустрічався. Які ж традиції, заборони та рекомендації пов'язані з цим днем – читайте в нашій статті.

У народі вважалося, що у цей день настає час, коли потрібно догоджати польовому духу. Тому люди залишали в покосах для нього горщик каші або пучок жита. Також 27 липня часто йшли грозові дощі, тому люди без зайвої потреби не виходити з дому.

Головні прикмети 7 липня:

  • чайки плавають у водоймах – погода буде доброю;
  • сухий день – до теплої осені;
  • сьогодні пішов дощ – весь тиждень лити буде;
  • яскраво-червоне сонце на сході ховається у хмари – до дощу;
  • кордони купчастих хмар розмиваються – погода скоро зіпсується;
  • глухий грім – до тихого і короткого дощу, гучний – чекай затяжної зливи.

Що можна робити 27 липня

Назву Дозори день отримав за те, що в давнину в цей день було прийнято вечорами ходити на поля вартувати урожай (щоб нечисть не попсувала). Вважається, що в цей день цілющою силою володіє солома: нею лікують поперек і головні болі (прикладають до хворих місць).

В цілому, краще провести день на природі – щоб зарядитися природною енергетикою. Можна сміливо вирушати в дорогу: подорожі будуть вдалими. Також у цей день заведено ходити в ліс по гриби.

Що не можна робити в цей день

  • Не можна викидати залишки їжі зі столу (краще згодувати тварині, хліб, приміром, засушити на сухарі і т. п.) – до злиднів;
  • Вести ділові переговори – до невдалої операції.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про всі свята серпня і про те, скільки будемо відпочивати.

Також повідомлялося, як називати дітей в цьому році за церковним календарем 2020.

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