Яке свято 27 липня, що треба зробити, а що - суворо заборонено

27 липня 2022 року за народним календарем сьогодні - день Акили, а православна церква вшановує пам'ять Стефана Махрищського - чудотворця і засновника кількох монастирів. В народі цей день називали "Дозори", Акіла, Акіла і Онисим, день Акіли Солом'яного.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з іменинами - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Важливі традиції, що треба зробити

Раніше люди старалися в цей день догоджати "польовому духу". У покосах для нього лишали горщик каші або пучок жита.

Також 27 липня часто йшли грозові дощі, тому люди без зайвої потреби намагалися не виходити з дому. Після дощу починали рости гриби, які можна було йти в ліс та збирати.

У цей день дуже боялися грози. Вважалося, що гроза сьогодні буде особливо небезпечною. Від неї читали замовляння.

Народжені в цей день люди вважаються хорошими психологами, які вміють знаходити підхід до людей.

Цей день дуже вдалий для подорожей і далеких поїздок. Сон з 26 на 27 липня вважається віщим.

Що не можна робити 27 липня

Вести переговори і розвивати ділові зв’язки, інакше угода може зірватися.

Викидати залишки зі столу, краще віддати нужденним, зайнятися благодійністю.

Невдалий день для рукоділля, творчості та ремонту зламаних речей. Ці заняття швидше за все закінчаться невдачею.

Прикмети на Акили

Яскраво-червоне сонце на сході ховається за хмарами - будуть дощі.

Суха погода - осінь буде теплою.

Дощовий день - ще тиждень литиме.

Глухий грім - до тихого дощу, гучний - до зливи.

Межі хмар нечіткі - до погіршення погоди.

Якщо до 27 липня листя починають червоніти на деревах, - буде хороший урожай грибів.

День ангела 27 липня відзначають:

Акила, Онисим, Гелій, Іларіон, Іраклій, Петро, Прискилла, Степан, Федір.