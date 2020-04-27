Свято 27 квітня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

27 квітня 2020 року відзначають день Віленських мучеників
Яке сьогодні свято. 27 квітня 2020 року православні християни вшановують пам'ять Віленських мучеників. Антоній, Іоанн і Євстафій - православні християни, що вбиті у Великому князівстві Литовському в 40-х роках XIV століття.
Спочатку шанувалися в Білорусі та Литві, а в 1374 році, після принесення їх часток мощей в Константинополь, були канонізовані константинопольським патріархом Филофеем.
Антоній та Іван - два брата, служили при дворі князя литовського Ольгерда. Через суперечності з князем були укладені до в'язниці, оскільки публічно оголосили себе християнами. Через кілька років Антонія та Іоанна засудили до смерті.
Євстафій жив при дворі того ж литовського князя. Одного разу у Різдвяний піст на полюванні з князем він оголосив себе християнином, за що піддався триденним тортурам. Євстафія повісили, і його тіло три дні не чіпали звірі. Сини мучителя таємно зняли тіло і через три дні доставили в Вільну, де поховали поруч з тілами Іоанна і Антонія.
Переказ свідчить, що на місці страти мучеників була побудована дерев'яна церква в ім'я Пресвятої Трійці. Згодом вже на кам'яній церкві, збудованій на місці колишнього дерев'яного храму, під нішею з фрескою із зображенням мучеників була встановлена пам'ятна таблиця.
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