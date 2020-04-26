Свято 26 квітня: що категорично не можна робити, всі прикмети

Свято 26 квітня (колаж РБК-Україна)

В цей день всі православні вшановують пам'ять Кріскента Мірлікійського

Яке сьогодні свято. У православній церкві 26 квітня 2020 року вшановують пам'ять Кріскента Мирлікійського - християнського мученика, який свого часу постраждав за віру в Христа.

Існують припущення, що мученик Кріскент був учнем великого Миколи Чудотворця, який є одним з найбільш шанованих християнських святих.

Згідно житію, Кріскент походив із знатного роду і жив у Мирах Лікійських. По дорозі в язичницький храм Кріскент побачив натовп, він хотів, щоб ті відмовилися від язичництва і прийшли до Христа. Дізнавшись про це, правитель міста розлютився.

На допиті Кріскента розпитували про його рід і походження, однак святий не сказав жодного слова. Правитель знав батька Кріскента і, бажаючи догодити йому, порадив святому принести жертву ідолам, а самому в душі залишатися християнином і вірити в християнського Бога. Однак святий відмовився.

Основні джерела вказують, що Кріскент проходив найжорстокіші муки. Його били безліччю великих каменів, часто стругали залізними зубами, щоб від відрікся від Христа. Мученик не став потурати правителю і його спалили.

26 квітня - прикмети дня

Йде дощ - перші дні травня будуть дощовими.

День теплий і сонячний - рік буде врожайним.

Якщо верба зацвіла - чекай теплої погоди.

26 квітня - заборони дня

Сьогодні не можна сумувати і плакати, інакше весь рік будуть неприємності.

Будь-який негатив і чвари в цей день будуть переслідувати дуже довго. Тому краще обійтися без скандалів.

Не варто сьогодні виконувати важку роботу.

Раніше ми писали про те, які свята і вихідні дні чекають на українців у квітні.