Свято 24 січня: що не можна робити сьогодні, головні прикмети

Яке сьогодні свято. 24 січня православні вшановують пам'ять преподобного Феодосія Великого, святого пустельника і засновника спільножительного чернецтва в Палестині, який жив на рубежі V і VI століть.

В народі свято отримало назву День Федосія Весняка або Федосіїв день, і наші пращури в цей день гадали про погоду та врожаї, спостерігаючи за природою і поведінкою домашніх тварин. Побутувало повір'я, що 24 січня нечисть намагалася особливо досадити людям за допомогою морозів, і від зла та недуг захищалися за допомогою особливих обрядів, дотримуючись ряду правил.

Феодосій народився в Каппадокійської краю (територія сучасної Туреччини) в благочестивій родині. Юнак мав чудовий голос, завдяки чому був посвячений в церковні читці. Відправившись до Єрусалиму, він зустрів преподобного Симеона Стовпника, отримав благословення та дізнався пророцтво про майбутнє пастирське служіння. Через деякий час вирушив у пустелю і жив у печері 30 років, проповідував віруючим, які приходили до Феодосія звідусіль, організувавши цілу громаду.

Як свідчать церковні перекази, Феодосій з кадилом та холодними вугіллям йшов пустелею, і в місці, де вони загорілися, заснував перший чернецький монастир, який отримав назву Лавра Феодосія Великого. Також в палестинській пустелі преподобний чудотворець влаштував будинки для прочан та лікарня. Помер Феодосій у 529 році у віці 105 років, його тіло було поховане в печері трьох волхвів.

Преподобний Феодосій Великий (Фото з відкритих джерел)

Від часів Київської Русі-України збереглося повір'я, що злі духи, які були вигнані зі своїх сховищ у період Святок після Різдва Христового, бродять землею та творять морози.

Щоб уберегтися від лиха і не захворіти люди намагалися зайвий раз не виходити з хат у цей день. Вірили, що в іншому випадку великий ризик нападу на людину лихоманки-трясовиці - її відганяли подалі від осель за допомогою обкурювання приміщень, топили стодолу, парилися в лазні.

Ще можна було повісити старий черевик на паркан або дерево та проказати особливий заговор: "Як нікому не потрібен цей старий черевик, так щоб і ворогам моїм не було до мене справи. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь".

Дітей кутали в шкуру тварини або кожух на всю ніч - такий спосіб вважався вірним для захисту від лихоманки.

Примітно, що не лише морози 24 січня називали поганими, але і незвично теплу погоду в цей день. Подейкували, що це поганий знак, і від "Січневої весни" добра не чекали.

Низка повір'їв пов'язані з тваринами. Казали, що якщо у цей день скавучить собака та бурчить кіт, то їх господар скоро зляже з хворобою.

Чужа кішка у дворі віщувала звістки про смерть.

Стригти волосся й обрізати нігті, а також позичати гроші вважалося недоброю прикметою - забобонні вірили, що тоді 3 місяці у боргах доведеться жити.

Головні прикмети 24 січня