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Свято 24 червня: чому ця дата особлива, що не можна робити

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П'ятниця 24 червня 2022 06:01
Свято 24 червня: чому ця дата особлива, що не можна робити Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

24 червня православна церква 24 червня вшановує пам'ять апостолів Варфоломія і Варнаву. У народі цей день називали "суничним", бо достигала ця ягода.

У матеріалі Styler читайте про прикмети і заборони цієї дати, а також, хто святкує іменини.

Апостол Варфоломій був одним з 12 учнів Ісуса Христа. Він народився в I столітті до н.е. в Кані Галілейській (Ізраїль). Разом з апостолом Філіпом проповідував у містах Малої Азії, також з проповіддю їздив до Індії та Вірменії. За намовою язичницьких жерців Варфоломій був схоплений братом вірменського царя Астіага в місті Альбане. Святого розіп'яли вниз головою, але і на хресті Він продовжував свою проповідь. Тоді його зняли з хреста, здерли з нього шкіру і обезголовили. Християни його тіло, голову і шкіру помістили в олов'яну раку і поховали в Альбані.

Апостол від сімдесяти Варнава народився в I столітті на острові Кіпр. Ім'я, дане йому при народженні, ‒ Йосія. За щедрі пожертви християнській громаді апостоли прозвали його Варнава. В юності батьки відправили його в Єрусалим на навчання до знаменитого іудейського вченого Гамаліїла, де він познайомився з майбутнім апостолом Павлом.

За народними повір'ями в цей день встигає суниця, від того і прозвали святого покровителя дня "суничником".

У цей день не рвали ніяку траву, щоб не привести в будинок нечисту силу. За народним повір'ям, на Варфоломія сходиться вся нечиста сила (біси, відьми, чорти, вовкулаки, лісовики, русалки).

Які основні прикмети цього дня

  • Закрилися на ніч квітки заячої капусти – на наступний день буде хороша погода.
  • Рясно зацвіла акація - до врожайного року.
  • Пізно цвіте горобина - буде довга грибна осінь.
  • Якщо шипшина не розкрила бутончики, то бути дощу.

Що не можна робити на Варфоломія

  • Не варто в цей день сваритися з рідними і близькими;
  • Зловживати алкоголем, а також переїдати;
  • Не бажано сьогодні брати в борг гроші;
  • Не слід вибиратися з дому після заходу сонця;
  • ​Не можна в цей день лінуватися і байдикувати.

День ангела святкую власники таких імен: Марія, Єфрем, Іван, Варфоломій, Варнава, а також Василь.

Раніше ми писали, які передані у спадок речі ні в якому разі не можна віддавати іншим.

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