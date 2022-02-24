ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Свято 24 лютого: що сьогодні категорично не можна робити, головні прикмети

Новость на русском →
Четвер 24 лютого 2022 05:22
Свято 24 лютого: що сьогодні категорично не можна робити, головні прикмети Яке сьогодні свято (freepic.com)
Автор: Styler

24 лютого православний світ відзначає день Власія Севастійського - святого, шанованого в лику священномучеників, єпископа міста Севастія в римській провінції Каппадокія.

Всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в цей день, читайте в матеріалі Styler.

Згідно житію і акафісту, Власій з юності відрізнявся благочестивим життям, був лікарем і на прохання жителів був поставлений єпископом. Під час Великого гоніння при імператорі Діоклетіані Власій втішав християн, відвідував мучеників у темницях.

Житіє оповідає про відвідування ним святого Євстратія Севастійського. Гоніння, які продовжив Ліциній, примусили Власія та інших християн міста сховатися в горах Аргоса, де єпископ підтримував і втішав гнаних.

Переслідування тривали, і одного разу місцевий правитель Агрікола наказав ловчим зібрати якомога більше диких тварин для катування християн. Ловчі помітили дивне скупчення різних звірів біля однієї печери і зайшовши в неї, вони побачили Власія, що здійснював молитви. Тварини чекали, коли Святий зазвичай вийде, Щоб благословити і зцілити їх.

За це святого піддали жорстоким тортурам, адже місцевий правитель хотів зламати його віру і звернути в язичництво. Перед стратою Святий помолився Богу про прощення своїх і людських гріхів, а також про дарування допомоги всім, хто буде поминати Власія.

Після смерті тіло святого погребла благочестива жінка, на ім'я Єлісса на місці страти. Біля гробу святого, за переказами, відбувалися зцілення християн.

Наші предки шанували святого Власія як покровителя рогатої худоби. Самого мученика прозвали в народі "коров'ячим богом", а Власів день – "коров'ячим святом". Ікони із зображенням Власія встановлювали в хлівах і корівниках для благополуччя худоби.

Головні традиції цього дня

  • Існує традиція в цей день подавати до столу печеню.
  • 24 лютого в церкві зазвичай освячують коровай житнього хліба і потім згодовують по шматочку всім домашнім тваринам.
  • У це свято здійснюють обряди і читають змови від нечистої сили, псування і пристріту.

Що заборонено робити в цей день

  • Працювати в цей день вважається поганою прикметою.
  • Не можна ображати тварин, а також варто подякувати своїх домашніх вихованців.
  • У цей день не варто відмовляти в допомозі.

До речі, людина, народжена 24 лютого, володіє рішучістю і завзятістю. Він завжди рухається вперед і ніякі перешкоди на шляху його не лякають. В якості талісмана йому потрібно носити гематит.

Іменини в цей день святкують: Всеволод, Гавриїл, Георгій, Дмитро і Захар.

Читайте також, що наближається Великий піст 2022, його важливі традиції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
LITE
У мережі з'явилося загадкове фото Марго Роббі у весільній сукні
У мережі з'явилося загадкове фото Марго Роббі у весільній сукні