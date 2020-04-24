Свято 24 квітня: всі прикмети дня, що не можна робити

У православній церкві шанували пам'ять святого Антипа і вважали його покровителем і цілителем
Яке сьогодні свято. 24 квітня 2020 року православні християни вшановують пам'ять святого Антипа Пергамського, ще у народі цей день називають Антип-Половод або Антип-Водогін. Зазначимо, що Святий Антип Пергамський був учнем Іоанна Богослова - улюбленого апостола Ісуса Христа. Він згадується в книзі "Нового завіту" "Одкровення", яку написав Іоанн.
Наші предки в цей день виготовляли особливий цілющий напій. Для нього використовували воду з 7 святих джерел, додавали воду зі свого джерела, потім з молитвою перемішували та пили за здоров'я.
Головні прикмети цього дня:
- В цей день говорили, що "на Антипа води відкриваються". Якщо оживали струмки, джерела та інші водні джерела, говорили буде хороший врожай.
- Якщо у цей день на Антипа на річці залишався лід, це означало, що весна затягнеться.
- Заморозки в цей день означають, що холод буде триматися ще цілий місяць.
- Якщо вода на Антипа розіллється двічі, причому вдруге - рясніше, пізній урожай буде краще раннього.
- Якщо вранці небо забарвлене в червоні тони – залишок весни буде дощовим і вітряним.
- Якщо на Антипа пішов дощ - влітку не буде грибів.
- Якщо зацвіла верба - чекайте швидкого тепла.
Що не можна робити в цей день:
- В цей день не можна ні в якому разі нічого сіяти й садити - нічого з цього не приживеться.
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