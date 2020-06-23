Свято 23 червня: всі традиції і заборони цього свята

Православна церква згадує цього дня про мученика Тимофія
Яке сьогодні свято. 23 червня 2020 року всі православні християни згадують про мученика Тимофія. Ще він відомий як єпископ Прусський. Раніше у слов'ян також існувало таке свято, як Агафена Купальниця, і саме воно асоціювавлоя з початком купального сезону, хоча іноді купалися вже 21 червня.
Наші предки знали, що на Агафену, 23 червня, точно можна вирушати до водойм. При цьому все, що було пов'язано з лазнею і водою в цей день, сприймалося виключно позитивно. Селяни 23 червня повсюдно топили лазню і віники заготовляли на весь рік.
День ангела в цю дату святкують: Антоніна, Василь, Іван, Олександр, Тимофій.
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Автор: Людмила Жукова