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Свято 22 жовтня: всі прикмети і заборони в цей день

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Сьогодні вшановують пам'ять одного з дванадцяти апостолів Якова

Який сьогодні свято. 22 жовтня християни вшановують пам'ять Якова - одного з дванадцяти апостолів. Яків усе життв підневолені поневірявся, проповідував слово Боже в Юдеї, а потім разом з апостолом Андрієм попрямував в Едессу. Яків закінчив життя своє життя розп'ятим на хресті.

Яків Алфеїв

Також за народним календарем це дата свята Яків Дровопилец, так як в селах у цей час розпочиналася пора заготівлі дров на зиму.

На Русі традиційно в цей день святкували День першої каші. У кожному будинку на Якова готували кашу зі свіжим рослинним маслом, а хто був заможний - зі свинячим або баранячим салом. З кашею з крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Наші предки вірили, що саме каша в цей день додасть сил на весь рік.

Прикмети на 22 жовтня кажуть, що це дуже сильний і світлий день, коли можна залучити благополуччя і здоров'я в своє життя.

На Якова зазвичай заготовляли дрова (фото з відкритих джерел)

Головні прикмети на Якова

  • Сніг падає на талу землю – людям важко буде жити (урожай у наступному році буде поганим), а на мерзлу – легше.
  • Текло і замерзло, з дахів бурульки звисають – осінь довго протягнеться.
  • Поки голки з модрини не обсиплються – снігу не буде, а якщо він і випаде, то все одно розтане.
  • Якщо на цибулинах багато одежинки – бути зимі холодною.
  • Перші і останні холоду небезпечні.
  • Перший сніг не обіцяє швидкої зими.
  • Поки лист з вишневих дерев не опал, скільки б снігу не випало – зима не настане відлига її зжене.
  • Після осінньої ожеледиці чекай дощу.
  • Холоднеча та нужа (потреба) – немає їх гірше.
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