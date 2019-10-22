Свято 22 жовтня: всі прикмети і заборони в цей день

Який сьогодні свято. 22 жовтня християни вшановують пам'ять Якова - одного з дванадцяти апостолів. Яків усе життв підневолені поневірявся, проповідував слово Боже в Юдеї, а потім разом з апостолом Андрієм попрямував в Едессу. Яків закінчив життя своє життя розп'ятим на хресті.

Яків Алфеїв

Також за народним календарем це дата свята Яків Дровопилец, так як в селах у цей час розпочиналася пора заготівлі дров на зиму.

На Русі традиційно в цей день святкували День першої каші. У кожному будинку на Якова готували кашу зі свіжим рослинним маслом, а хто був заможний - зі свинячим або баранячим салом. З кашею з крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Наші предки вірили, що саме каша в цей день додасть сил на весь рік.

Прикмети на 22 жовтня кажуть, що це дуже сильний і світлий день, коли можна залучити благополуччя і здоров'я в своє життя.

На Якова зазвичай заготовляли дрова (фото з відкритих джерел)

Головні прикмети на Якова