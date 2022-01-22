ru ua
Сб, 22 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Свято 22 січня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня

Новость на русском →
Субота 22 січня 2022 05:40
Свято 22 січня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

22 січня православна церква вшановує пам'ять Євстратія Пилипа. Також в цей день в Україні святкують День Соборності (возз'єднання Західної та Східної України в 1919 році.)

Всі традиції і прикмети цього дня - читайте в матеріалі Styler.

Народні традиції 22 січня

За старих часів люди вважали, що якою погода буде 22 січня, такою буде і вересень. У цей день люди починали приступати до господарських робіт, про які згадували після тривалих січневих гулянь.

22 січня, за традицією, потрібно обов'язково сходити в лазню, щоб "змити з себе Святки" - всю святкову безпечність, що допоможе швидше приступити до роботи.

Прийнято в цей день було багато працювати. Двір, будинок, господарські будівлі доводили до ладу. Люди займалися пранням, заготівлею дров, готували їжу.

Головні прикмети на Філіпа

Якщо на Філіпа день ясний і погожий, рік буде благополучним і врожайним.

Ворони, що сидять на верхівках дерев, є провісниками посилення морозів, якщо птахи сидять на снігу - це до потепління.

Кішка залізла на піч - варто чекати морозів, лежить догори черевом - до тепла.

Людина, народжена в цей день, може стати хорошим миротворцем.

Що не можна робити 22 січня

Оскільки цей день присвячений працьовитості, категорично не можна байдикувати, а також працювати спустивши рукава. Такі горе-працівники можуть накликати не себе невдачі і хвороби.

Не можна в цей день сваритися, насміхатися над кимось або знущатися.

Цікавим забобоном цього дня є заборона на пришивання гудзиків. Чутка каже, що людина, яка пришила гудзик на Філіпа, не зможе позбутися від старих проблем.

Відзначимо, що крім Філіпа іменинниками 22 січня є також Євстрат, Поліект, а також Петро.

Читайте також, Єпіфаній звернувся до українців перед Великим святом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
LITE
Лана Дель Рей випустила пісню Watercolor Eyes до другого сезону серіалу "Ейфорія"
Лана Дель Рей випустила пісню Watercolor Eyes до другого сезону серіалу "Ейфорія"