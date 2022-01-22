Свято 22 січня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня

22 січня православна церква вшановує пам'ять Євстратія Пилипа. Також в цей день в Україні святкують День Соборності (возз'єднання Західної та Східної України в 1919 році.)

Всі традиції і прикмети цього дня - читайте в матеріалі Styler.

Народні традиції 22 січня

За старих часів люди вважали, що якою погода буде 22 січня, такою буде і вересень. У цей день люди починали приступати до господарських робіт, про які згадували після тривалих січневих гулянь.

22 січня, за традицією, потрібно обов'язково сходити в лазню, щоб "змити з себе Святки" - всю святкову безпечність, що допоможе швидше приступити до роботи.

Прийнято в цей день було багато працювати. Двір, будинок, господарські будівлі доводили до ладу. Люди займалися пранням, заготівлею дров, готували їжу.

Головні прикмети на Філіпа

Якщо на Філіпа день ясний і погожий, рік буде благополучним і врожайним.

Ворони, що сидять на верхівках дерев, є провісниками посилення морозів, якщо птахи сидять на снігу - це до потепління.

Кішка залізла на піч - варто чекати морозів, лежить догори черевом - до тепла.

Людина, народжена в цей день, може стати хорошим миротворцем.

Що не можна робити 22 січня

Оскільки цей день присвячений працьовитості, категорично не можна байдикувати, а також працювати спустивши рукава. Такі горе-працівники можуть накликати не себе невдачі і хвороби.

Не можна в цей день сваритися, насміхатися над кимось або знущатися.

Цікавим забобоном цього дня є заборона на пришивання гудзиків. Чутка каже, що людина, яка пришила гудзик на Філіпа, не зможе позбутися від старих проблем.

Відзначимо, що крім Філіпа іменинниками 22 січня є також Євстрат, Поліект, а також Петро.