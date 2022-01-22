Свято 22 січня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня
22 січня православна церква вшановує пам'ять Євстратія Пилипа. Також в цей день в Україні святкують День Соборності (возз'єднання Західної та Східної України в 1919 році.)
Всі традиції і прикмети цього дня - читайте в матеріалі Styler.
Народні традиції 22 січня
За старих часів люди вважали, що якою погода буде 22 січня, такою буде і вересень. У цей день люди починали приступати до господарських робіт, про які згадували після тривалих січневих гулянь.
22 січня, за традицією, потрібно обов'язково сходити в лазню, щоб "змити з себе Святки" - всю святкову безпечність, що допоможе швидше приступити до роботи.
Прийнято в цей день було багато працювати. Двір, будинок, господарські будівлі доводили до ладу. Люди займалися пранням, заготівлею дров, готували їжу.
Головні прикмети на Філіпа
Якщо на Філіпа день ясний і погожий, рік буде благополучним і врожайним.
Ворони, що сидять на верхівках дерев, є провісниками посилення морозів, якщо птахи сидять на снігу - це до потепління.
Кішка залізла на піч - варто чекати морозів, лежить догори черевом - до тепла.
Людина, народжена в цей день, може стати хорошим миротворцем.
Що не можна робити 22 січня
Оскільки цей день присвячений працьовитості, категорично не можна байдикувати, а також працювати спустивши рукава. Такі горе-працівники можуть накликати не себе невдачі і хвороби.
Не можна в цей день сваритися, насміхатися над кимось або знущатися.
Цікавим забобоном цього дня є заборона на пришивання гудзиків. Чутка каже, що людина, яка пришила гудзик на Філіпа, не зможе позбутися від старих проблем.
Відзначимо, що крім Філіпа іменинниками 22 січня є також Євстрат, Поліект, а також Петро.
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