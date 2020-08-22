Свято 22 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети

Свято 22 серпня (колаж РБК-Україна)

В цей день згадували про мученика Матвій

Яке сьогодні свято. 22 серпня в народі вшановується Матвій - один із учнів Ісуса Христа, який був обраний дванадцятим апостолом замість Іуди Іскаріота після зради. Чудотворець і мученик міг зціляти від хвороб і виганяти бісів. Наші пращури у цей день за погодних особливостей могли робити прогнози на осінь, готувалися до холодів і ні в якому разі не пили молоко в первозданному вигляді - його топили, заквашували або робили ряжанку.

День Матвія також називали "Змієсос", бо 22 серпня змії вели себе дивно і мали звичай не кусати корів на пасовищах, але присасувались до вимені і пили молоко. Тому в Київській Русі в цей день корів залишали в хліві, а доїти можна було тільки жінкам на самоті - щоб ні людина, ні змія молоко не наврочили.

Існував особливий обряд, за яким відро не ставили на табурет, а затискали колінами - в іншому випадку у корови могло пропасти молоко.

Господині на Матвія з молока потім робили кисле молоко, а потім пекли оладки, які символізували сонце.

Зазначимо, що день Матвія Змієсоса вважався передвісником швидких холодів і негоди і практично початком осені.

Примітно, що на Матвія, який за церковними легендами прославився вмінням зцілювати хворих, за традицією в цей день господині сушили городину на зиму, а кріп і петрушку використовували для лікування від хвороб - вважалося, що ці трави 22 серпня мають особливу цілющу силу і корисні властивості.

Головні прикмети цього дня

Матвій негоду підпускає, осінь стає ближче;

З Матвія теплих дощів не чекати до наступної весни;

На Матвія ненастного - всяка праця марна;

Якщо на Матвія вітер південний і вихровий, то зима буде дуже сніжна;

На Матвія Змієсоса літній дощ з осіннім зустрічається;

Зайвий очей при доїнні корови псує її

Шо не можна робити в цей день

Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння і розпуста. Також забороняється грішити в цей день.

Як ми раніше писали, українців чекають три вихідних дні підряд.