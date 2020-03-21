Свято 21 березня: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

Цей день народ також називав Вербоносицею
Яке сьогодні свято. 21 березня 2020 року всі відзначають день весняного рівнодення, також його називають — весняний сонцеворот. В чому особливість сьогоднішнього дня, що можна і що не можна робити, народні прикмети 21 березня - в матеріалі Styler.
Цей день вважають справжнім початком весняного періоду. Кажуть, що в цей час жайворонки повертаються додому. Цей день присвячується вербі, наші предки вірили, що її гілки можуть вигнати з оселі тяжкість. Здавна вербою хлестали тіло для легкості. Коли голова болить, то гілку верби розминали, клали під хустку на голову, і головний біль відступав.
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Цей день народ також називав Вербоносицею. Кажуть, що якщо наламати гілок верби з пухнастими "котиками" і принести їх в будинок, а потім поставити на видному місці, то це принесе удачу. Також наші предки вірили, що верба в будинку 21 березня приносить здоров'я і щастя. Вербні гілки володіють магічною силою, вони здатні очистити будинок від усяких бід і прогнати сварки.
Имениники цього дня: Афанасій, Дементій, Лазар.