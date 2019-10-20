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Свято 20 жовтня: що сьогодні не можна робити, важливі прикмети

STYLERЖиття    20.10.2019 - 06:56
Свято 20 жовтня: що сьогодні не можна робити, важливі прикмети
20 жовтня народне свято Сергій Зимовий (Фото: колаж РБК-Україна)

День мучеників Сергія і Вакха в народному календарі називали Сергій Зимовий або Зазимки і на свято дотримувалися особливих обрядів, щоб закликати здоров'я та достаток в хату

Яке сьогодні свято. 20 жовтня християни вшановують святих мучеників Сергія і Вакха, які жили в III столітті та не злякалися катувань і жорстокої кари за те, що не побажали відректися від віри в Ісуса Христа. У народі у свята інша назва - Сергій Зимовий або Зазимки, і в цей день зустрічали холода. Дата пов'язана з рядом звичаїв і має правила і заборони, які пращури боялися порушувати, щоб не накликати на себе хвороби і невдачі.

Як свідчать церковні перекази, Сергій і Вакх були воїнами Римської імперії і користувалися шаною і повагою імператора Максиміана. Коли з'ясувалося, що офіцери насправді християни, той спочатку вмовляннями та обіцянками, а після і погрозами намагався змусити їх відмовитися від Віри та поклонитися ідолам. Але все було марно - Сергій і Вакх залишалися непохитні та приносити язичницьким богам жертви відмовлялися. Тоді імператор відправив їх до правителя Сирії Антіоха, відомого своєю нетерпимістю до християн. Праведники були по-звірячому закатовані - Вакха забили батогами до смерті, а Сергій після тривалих тортур був обезголовлений.

Свято 20 жовтня: що сьогодні не можна робити, важливі прикмети

20 жовтня віруючі вшановують пам'ять мучеників Сергія і Вакха (Фрагмент ікони, фото з відкритих джерел)

Мощі святих мучеників спочатку перебували в Ресафі, а потім були перенесені до Венеції, де зберігаються досі.

Традиції і заборони на Сергія Зимового:

Згідно з традицією, з самого ранку на Зазимки годували спочатку домашню худобу, і лише після цього за сніданком збиралася вся родина. Вважалося, що тоді тварини - від коня і корови до кота і собаки - не будуть хворіти і стануть приносити більше користі.

Також побутував обряд, за яким піч мав розтопити наймолодший у сім'ї - тоді тепло і затишок залишаться в хаті на всю зиму.

У цей день господині за повір'ями не повинні працювати з тістом - вірили, що випікання або інші приготування можуть принести нещастя, причому всім рідним і близьким.

Заміжні жінки повинні надягати на голову нову хустку, куплену чоловіком, і так ходити цілий день. За повір'ями, такий головний убір здатний позбавити від мігрені та головного болю, а також притягував достаток до хати.

Укладення шлюбів на Сергія Зимового зазвичай не проводили - цей день вважався не сприятливим для весілля. Вагітні боялися пологів саме в це свято, бо вірили, що вони пройдуть дуже болісно, а доля дитини, яка з'явиться на світ, буде важкою.

Свято 20 жовтня: що сьогодні не можна робити, важливі прикмети

У день мучеників Сергія і Вакха у народі казали: "Сергій зиму зустрічає" (Ілюстративне фото: poxabay.com)

Головні прикмети в день Сергія і Вакха:

  • Якщо у цей день випав сніг, але на деревах ще залишилося листя, то він скоро розтане, і холоди прийдуть пізніше - на Матрону (22 листопада);
  • Якщо спокійна і хороша погода у цей день, то така ж протримається протягом трьох тижнів;
  • Якщо на свято місяць блідий, що скоро чекай на сніг та морози;
  • На свято часто казали: "Сергій зиму зустрічає", і після цього дня холода поступово посилювалися, а світловий день ставав коротшим
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