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Свято 20 лютого: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково

Автор: Світлана Мащенко

20 лютого 2022 року в церковному православному календарі вшановують пам'ять Луки Елладського. У народі день називають Луки або ж "Могущніца", і він має особливі традиції.

Що можна і не можна робити на Луки, важливі звичаї і прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Що потрібно зробити в цей день, важливі традиції

Назву Могущніца цей день отримав завдяки цілющій траві під назвою перстач. Колись в народі вірили, що ця трава саме в день Луки набуває могутню силу.

Готували різні лікувальні засоби і з інших цілющих рослин - коренів, листя, заготовлених з літа.

Колись на Луку поминали померлих членів сім'ї. 20 лютого ходили на кладовища, щоб побути поруч з могилками. Після чого йшли до церкви, щоб помолитися за покійних.

У цей день також пекли пиріжки з овочевою начинкою і влаштовували поминальний обід. Кілька пиріжків клали на порозі, щоб померлі "пригостилися".

Що заборонено робити сьогодні

  • Жінкам - вдягати зелену сукню.
  • Робити і вирішувати важливі справи - відкладіть їх на потім.
  • Пити зелений або чорний чай - він забере ваші сили - краще використовуйте трав'яний і бажано з перстачу.
  • Скупитися - все віддане повернеться сторицею.

Також наші предки колись вірили, що на Луку не можна грати весілля, оскільки день вважається поминальним. Решта свят також були під забороною.

Відмовитися, за прикметами, потрібно і від важливих покупок.

Прикмети на Луки

  • Піднявся сильний вітер - буде хороший урожай зернових культур.
  • Сонце багряне на заході - літо буде прохолодним.
  • Зимовий грім в цей день - буде поганий сінокіс в цьому році.
  • Хмари високо пливуть - до гарної погоди, а сині хмари - до потепління.
  • Якщо тепло прийшло з півночі і почало танути з північного боку, літо буде теплим.

Іменини в цей день святкують люди з іменами:

Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Лука, Максим, Марія, Петро і Юліан. Обов'язково привітайте рідних і близьких, кого так звуть.

Раніше ми писали, скільки вихідних і святкових днів українців чекає в березні 2022.

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