Свято 20 лютого: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково

20 лютого 2022 року в церковному православному календарі вшановують пам'ять Луки Елладського. У народі день називають Луки або ж "Могущніца", і він має особливі традиції.
Що можна і не можна робити на Луки, важливі звичаї і прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Назву Могущніца цей день отримав завдяки цілющій траві під назвою перстач. Колись в народі вірили, що ця трава саме в день Луки набуває могутню силу.
Готували різні лікувальні засоби і з інших цілющих рослин - коренів, листя, заготовлених з літа.
Колись на Луку поминали померлих членів сім'ї. 20 лютого ходили на кладовища, щоб побути поруч з могилками. Після чого йшли до церкви, щоб помолитися за покійних.
У цей день також пекли пиріжки з овочевою начинкою і влаштовували поминальний обід. Кілька пиріжків клали на порозі, щоб померлі "пригостилися".
Також наші предки колись вірили, що на Луку не можна грати весілля, оскільки день вважається поминальним. Решта свят також були під забороною.
Відмовитися, за прикметами, потрібно і від важливих покупок.
Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Лука, Максим, Марія, Петро і Юліан. Обов'язково привітайте рідних і близьких, кого так звуть.
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