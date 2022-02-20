Праздник 20 февраля: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно

Что нужно сделать в этот день, важные традиции

Название Могущница этот день получил благодаря целебной траве под названием лапчатка. Когда-то в народе верили, что эта трава именно в день Луки приобретает могущественную силу.

Готовили различные лечебные средства и из других целебных растений - корней, листьев, заготовленных с лета.

Некогда на Луку поминали умерших членов семьи. 20 февраля ходили на кладбища, чтобы побыть рядом с могилками. После чего шли в церковь, чтобы помолиться за покойных.

В этот день также пекли пирожки с овощной начинкой и устраивали поминальный обед. Несколько пирожков клали на пороге, чтобы умершие "угостились".

Что запрещено делать сегодня

Женщинам - надевать зеленое платье.

Делать и решать важные дела - отложите их на потом.

Пить зеленый или черный чай - он заберет ваши силы - лучше используйте травяной и желательно с лапчаткой.

Жадничать - все отданное вернется сторицей.

Также наши предки некогда верили, что на Луку нельзя играть свадьбу, поскольку день считается поминальным. Остальные праздники также были под запретом.

Отказаться, по приметам, нужно и от важных покупок.

Приметы на Луки

Поднялся сильный ветер - будет хороший урожай зерновых культур.

Солнце багряное на закате - лето будет прохладным.

Зимний гром в этот день - будет плохой сенокос в этом году.

Облака высоко плывут - к хорошей погоде, а синие облака - к потеплению.

Если тепло пришло с севера и начало таять с северной стороны, лето будет теплым.

Именины в этот день празднуют люди с именами:

Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Лука, Максим, Мария, Петр и Юлиан. Обязательно поздравьте родных и близких, кого так зовут.