Праздник 20 февраля: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно

20 февраля 2022 года в церковном православном календаре чтят память Луки Елладского. В народе день называют Луки или же Могущница, и он имеет особые традиции.
Что можно и нельзя делать на Луки, важные обычаи и приметы - читайте ниже в нашем материале Styler.
Название Могущница этот день получил благодаря целебной траве под названием лапчатка. Когда-то в народе верили, что эта трава именно в день Луки приобретает могущественную силу.
Готовили различные лечебные средства и из других целебных растений - корней, листьев, заготовленных с лета.
Некогда на Луку поминали умерших членов семьи. 20 февраля ходили на кладбища, чтобы побыть рядом с могилками. После чего шли в церковь, чтобы помолиться за покойных.
В этот день также пекли пирожки с овощной начинкой и устраивали поминальный обед. Несколько пирожков клали на пороге, чтобы умершие "угостились".
Также наши предки некогда верили, что на Луку нельзя играть свадьбу, поскольку день считается поминальным. Остальные праздники также были под запретом.
Отказаться, по приметам, нужно и от важных покупок.
Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Лука, Максим, Мария, Петр и Юлиан. Обязательно поздравьте родных и близких, кого так зовут.
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