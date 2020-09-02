Свято 2 вересня: що суворо заборонено робити, важливі прикмети

Свято 2 вересня (фото: pixabay)

2 вересня раніше було днем чоловіків

2 вересня в православному календарі вшановують пам'ять пророка Самуїла. Його вважають покровителем чоловіків і до нього звертаються за допомогою у різних випадках. А ось за народним календарем, сьогодні теж день Самуїла. Що можна і не можна робити в цей день, традиції і прикмети - в матеріалі Styler.

В цей день господині намагалися всіляко догодити чоловікові. Також у Самуїла просили хорошої погоди взимку і багатого врожаю в наступному році. Саме в цей час було багато грибів, тож селяни вирушали в ліс.

Традиції Самуїлового дня

Жінки накривали багатий стіл, щоб господар будинку смачно поїв і залишився задоволений. Бажано, щоб серед приготованих страв була смажена картопля з грибами.

В цей день у селян було багато праці і турбот. Вони просили гарної погоди, щоб встигнути прибрати урожай, так як зима була вже на носі.

На Самуїлів день було прийнято загадувати бажання, вважалося що все задумане неодмінно здійсниться. А ось нові знайомства в цей день заводити не слід.

Що не можна робити 2 вересня, у день пророка Самуїла:

В цей день слід постаратися обійтися без криків, сварок та інших конфліктів, щоб не псувати собі і партнеру "чоловічий" день.

Залишати дитину одну в кімнаті навіть на нетривалий час. Це може спровокувати серйозний переляк, а також вважається, що так злі духи можуть напасти на самотніх дітей.

Не можна також стригти сьогодні волосся - вважалося, що так можна вкоротити собі долю.

Прикмети на 2 вересня

Вважається, що в цей день потрібно ходити в гості та запрошувати близьких у гості до себе. Так ти призвеш удачу і благополуччя на цілий рік.

Багато жолудів у цьому році на Самуїла - зима буде холодною;

Горобина вродила рясно - зима буде лютою і сніжною;

Журавлі летять високо - до теплої осені.

Раніше ми писали, що у вересні в Україні буде мінімальна кількість вихідних днів.