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Праздник 2 сентября: что строго нельзя делать, важные приметы

Среда 02 сентября 2020 06:01
Праздник 2 сентября: что строго нельзя делать, важные приметы
Праздник 2 сентября (фото: pixabay)
Автор: Styler

2 сентября раньше являлось днем мужчин

2 сентября в православном календаре чтят память пророка Самуила. Его считают покровителем мужчин и к нему обращаются за помощью в разных случаях. А вот по народному календарю, сегодня - день Самуила. Что можно и нельзя делать в этот день, традиции и приметы - в материале Styler.

В этот день хозяйки старались всячески угодить супругу Также у Самуила просили хорошей погоды зимой и богатого урожая в следующем году. Именно в это время было много грибов, поэтому крестьяне отправлялись в лес.

Традиции Самойлова дня

Женщины накрывали богатый стол, чтобы хозяин дома вкусно поел и остался доволен. Желательно, чтобы среди приготовленных блюд был жареный картофель с грибами.

В этот день у крестьян было много трудов и забот. Они просили хорошей погоды, чтобы успеть убрать урожай, так как зима была уже на носу.

На Самойлов день принято было загадывать желания, считалось что все задуманное непременно сбудется. А вот к новые знакомства в этот день заводить не следует.

Что нельзя делать 2 сентября в день пророка Самуила:

В этот день надо постараться обойтись без криков, ссор и других конфликтов, чтобы не портить себе и партнеру "мужской" день.

Оставлять ребенка одного в комнате даже на непродолжительное время. Это может спровоцировать серьезный испуг, а также считается, что так злые духи могут напасть на одиноких детей.

Нельзя также стричь сегодня волосы - считалось, что так можно укоротить себе судьбу.

Приметы на 2 сентября

  • Свататься, делать предложение пожениться/встречаться, гулять свадьбы.
  • Считается, что в этот день нужно ходить в гости и приглашать близких в гости к себе. Так ты призовешь удачу и благополучие на целый год.
  • Много желудей в этом году на Самуила - зима будет холодной;
  • Рябина уродила обильно - зима будет лютой и снежной;
  • Журавли летят высоко - к теплой осени.

Ранее мы писали, что в сентябре в Украине будет минимальное количество выходных дней.

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