Праздник 2 сентября: что строго нельзя делать, важные приметы

2 сентября раньше являлось днем мужчин
2 сентября в православном календаре чтят память пророка Самуила. Его считают покровителем мужчин и к нему обращаются за помощью в разных случаях. А вот по народному календарю, сегодня - день Самуила. Что можно и нельзя делать в этот день, традиции и приметы - в материале Styler.
В этот день хозяйки старались всячески угодить супругу Также у Самуила просили хорошей погоды зимой и богатого урожая в следующем году. Именно в это время было много грибов, поэтому крестьяне отправлялись в лес.
Традиции Самойлова дня
Женщины накрывали богатый стол, чтобы хозяин дома вкусно поел и остался доволен. Желательно, чтобы среди приготовленных блюд был жареный картофель с грибами.
В этот день у крестьян было много трудов и забот. Они просили хорошей погоды, чтобы успеть убрать урожай, так как зима была уже на носу.
На Самойлов день принято было загадывать желания, считалось что все задуманное непременно сбудется. А вот к новые знакомства в этот день заводить не следует.
Что нельзя делать 2 сентября в день пророка Самуила:
В этот день надо постараться обойтись без криков, ссор и других конфликтов, чтобы не портить себе и партнеру "мужской" день.
Оставлять ребенка одного в комнате даже на непродолжительное время. Это может спровоцировать серьезный испуг, а также считается, что так злые духи могут напасть на одиноких детей.
Нельзя также стричь сегодня волосы - считалось, что так можно укоротить себе судьбу.
Приметы на 2 сентября
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