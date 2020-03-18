Свято 18 березня: що не можна робити і головні прикмети цього дня

Свято 18 березня (Колаж РБК-Україна)

У цей день наші пращури починали працювати на городі, навіть якщо було холодно

Яке сьогодні свято. 18 березня 2020 року православні християни вшановують пам'ять мученика Адріана Пошехонського, Ярославського, мученика Конона Ісаврійського. Також 18 березня церква згадує набуття мощей благовірного князя Федора Ростиславича Чорного. Триває Великий піст.

У перекладі з грецької Конон означає "трудящий". Не випадково одного з мучеників, що носить це ім'я, прозвали Градарем. Жив він у III столітті в місті Мандоне, займався городництвом. Був зразковим християнином, невибагливим і простим. В період гонінь при імператорі Декії постраждав за віру в Христа. Перекладачі або автори житія святого називали його "огородником", "оградителем".

Святі Конон Градарь і Конон Исаврийский (фото з відкритих джерел)

З цього дня селяни починають копати город і поратися по господарству. У народі 18 березня говорили: "Конон кличе на город" – пора було приступати до перекопування грядок. Потрібно було хоча б вийти на город та трохи копнути грядку, навіть якщо ще лежить сніг. Цим люди виявляють повагу покровителю городників.

В цей свято відбувається охоронний обряд-змова від трьох бід: мошок, черв'яків і посухи. Для цього потрібно викопати на своїй ділянці три невеликі ямки (по одній на лихо), а потім закопати назад. При цьому обов'язково вголос вимовити, для чого призначена кожна лунка.

Именнинники цього дня: Адріан, Давид, Георгій, Іван, Марко, Костянтин, Кирило, Федір, Микола, а також Іраїда.

Прикмети цього дня:

Якщо в цей день ясна погода – граду влітку не буде.

Плиски прилетіли – весна буде теплою.

Якщо в лісі з'явилися перші проліски – можна розпочинати польові роботи.

Миші завелися в будинку і на полях – буде неврожай.

Граки гніздяться – через 21 день можна сіють пшеницю.

Що категорично не можна робити в цей день: