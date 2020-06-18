Свято 18 червня: що не можна робити і головні прикмети дня

Яке сьогодні свято. 18 червня християни відзначають Дорофєєв день. Ця дата названа так на честь священномученика Дорофія Тирського, який жив у 3-4 столітті. Він служив єпископом у фінікійському місті Тирі. В період гоніння на християн при імператорі Діоклетіані переховувався від язичників. У період правління Юліана Відступника єпископ прийняв мученицьку смерть.

На Русі вважалося, що з Дорофія розпочинаються найкоротші ночі в році. Їх ще називали "горобинні". В цей день зазвичай розквітає сон-трава, яка може передбачити сплячій людині майбутнє.

Іменинники цього дня – Гнат, Дорофей, Ігор, Костянтин, Леонід, Маркіян, Федір.

Головні прикмети цього дня:

Хороша погода на день Дорофія – буде хороший урожай зерна.

Вітер 18 червня дме зі східної сторони – літо буде вітряним і дощовим.

Багато пустоцвіту на огірках – потрібно було зробити один важливий обряд. Так, господиня волокла 18 червня в город ногою старий личак і кидала в огірки, примовляючи: "Як густо цього лапоть плентався, так щоб і огірки мої пасли". Згідно з повір'ями, ці дії 18 червня дозволяли отримати врожай від наступних посадок.

Якщо виполоти весь бур'ян у цей день - він більше не з'явиться.

Що не можна робити в цей день:

Не можна збирати сон-траву просто так.

Не можна відкладати незакінчені справи на потім.

Як ми раніше повідомляли, в Україні виявлено безлюдний курорт, де немає туристів і чисте море.