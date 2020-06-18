Свято 18 червня: що не можна робити і головні прикмети дня

У цей день православні християни відзначають Дорофєєв день
Яке сьогодні свято. 18 червня християни відзначають Дорофєєв день. Ця дата названа так на честь священномученика Дорофія Тирського, який жив у 3-4 столітті. Він служив єпископом у фінікійському місті Тирі. В період гоніння на християн при імператорі Діоклетіані переховувався від язичників. У період правління Юліана Відступника єпископ прийняв мученицьку смерть.
На Русі вважалося, що з Дорофія розпочинаються найкоротші ночі в році. Їх ще називали "горобинні". В цей день зазвичай розквітає сон-трава, яка може передбачити сплячій людині майбутнє.
Іменинники цього дня – Гнат, Дорофей, Ігор, Костянтин, Леонід, Маркіян, Федір.
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Автор: Людмила Жукова