Свято 18 лютого: що категорично не можна робити, всі прикмети

18 лютого всі православні вшановують пам'ять мучениці Агафії
Яке сьогодні свято. 18 лютого 2020 року християни згадують святу мученицю Агафію, яка постраждала за віру під час гонінь на християн. Народилася Агафія в дуже багатій родині. Про неї дізнався місцевий мер і наказав воїнам привести її до нього. Градоначальник намагався обманом залучити Гафію до язичницької віри, але вона відмовилася і сказала, що вірить тільки в Христа.
Її засудили до тяжких тортур, але в першу ж ніч після мук до Агафії прийшов апостол Петро і дивом зцілив її рани. Потім тортури продовжилися, Всевишній навів землетрус, і перелякані жителі звернулися до мучителя з вимогою припинити знущання над Агафією. Мер міста відправив її назад у в'язницю, де вона і померла.
Наші предки вірили, що Агафія протегує рогатій худобі. Саме тому їй молилися про здоров'я тварин, просили зберегти їх від пристріту і псування. Також 18 лютого – день поминання мертвих. Потрібно помолитися в храмі за їх душі.
Іменинники цього дня – Агафія, Макар, Федосов.