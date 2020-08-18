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Свято 18 серпня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

Автор: Styler

18 серпня в православній церкві відзначається день святого Євстигнія

Яке сьогодні свято. 18 серпня в православній церкві відзначається день святого Євстигнія. В старості він вирішив повністю присвятити себе Богу, весь час проводив час в молитвах, а також робив добрі справи і відвідував храми.
В народі ця дата вважається в народі днем Євстигнія-житника. Селяни робили спеціальний обряд, щоб посіви швидше дозрівали. За традицією, треба було з'їсти в цей день хліб з цибулею, запиваючи квасом. А ще вважається великою удачею в цей день знайти на полі стебло з 12-и колосками. Зерна з нього зберігають до наступної весни і першими засівають.

18 серпня була поширена традиція, згідно з якою заборонялося їсти хліб без солі або цибулі (також порадив запивати хліб квасом). Наші предки вірили, що цей звичай допоможе жити в достатку і зберегти продовольчі запаси до наступної весни.

Іменинники цього дня – Нонна.

Головні прикмети цього дня

  • Яка погода 18 серпня – такий і грудень буде.
  • Якщо цибуля прозрівала 18 серпня – вважалося, що урожай селянин втратив.
  • Не можна в полі співати – тільки по дорозі.
  • П'явки спливають на поверхню води – буде дощ.
  • Земляні черв'яки, виповзли 18 серпня з-під землі – чекайте дощу.
  • Ввечері відлуння чути далеко – буде теплий день.
  • Якщо ж ехо 18 серпня глухе, то наступний день буде хмарним.

Що не можна робити в цей день

  • В цей день не можна довго спати, адже ви не встигнете закінчити всі роботи.
  • Не варто брати гроші в борг.


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