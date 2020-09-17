Свято 17 вересня: головні прикмети і заборони цього дня

Яке сьогодні свято. 17 вересня в православній церкві вшановується пам'ять єпископа Вавили. Крім того, у цей день відзначається свято ікони Божої Матері "Неопалима Купина". Неопалима Купина - прообраз Богоматері і символізує непорочне зачаття Діви Марії. У християнстві вважається, що ікона "Неопалима Купина" оберігає будинок від пожежі і блискавки.

Крім того, перед іконою моляться воїни, які просять захист у бою, пожежники і лікарі - при ризик отримати опіки або каліцтва від вогню. Люди з психічними розладами просять позбавити їх від хвороби. Будь-яка людина може попросити Неопалиму Купину "спалити" її гріхи.

В цей день селяни вкрай трепетно ставилися до вогню. Біля ікони Неопалимої Купини вони молилися про те, щоб пожежі оминали їх житла. А якщо пожежа все-таки відбувалася, люди носили святий образ навколо палаючої хати.

Також 17 вересня селяни обходили сіновали і кілька разів протикали їх вилами. Вважалося, що таким чином можна позбутися від нечистої сили.

Головні прикмети

Якщо горіхів багато, а грибів мало-зима буде сувора і сніжна.

Великі мурашині купи – до холодної зими.

Дощик, що почався на світанку, закінчиться до полудня.

Після дощу земля швидко підсохла – чекай затяжної негоди.

Якщо день дощовий і непогожий, то осінь буде суха.

Філін гучно гупає або заєць забіг у село – до пожежі.

Сон з 16 на 17 вересня віщий. Він здійсниться протягом 20 днів.

Що не можна робити в цей день

Не варто в цей день сваритися

Починати важливі справи

Дивитися на вогонь.

Як ми раніше писали, коли починається і як святкувати Рош ха-Шана.