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Свято 17 червня: що сьогодні заборонено робити, всі прикмети

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У цей день наші предки старалися добре удобрити грунт

Яке сьогодні свято. 17 червня православна церква вшановує пам'ять святителя Митрофана Константинопольського. На Митрофана наші пращури слідкували за вечірньою зорею: червона зоря - на вітер; світла і жовта - на дощ. У цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблунь.

В цей день було заведено удобрювати землю, вважалося, що ґрунт принесе врожай.

Іменинники цього дня: Іван, Марія, Марфа, Митрофан, Назар, Петро, Ростислав, Софія.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо душно на сході – буде погана погода.

  • Якщо веселка на сході – буде гарна погода, на заході – до негоди.

  • Якщо яскраво пахне квітами – буде дощ.

  • Латаття закрилися і під воду пішли, а жаби виповзли – до опадів.

  • Дощ 17 червня – прикмета того, що він буде йти ще кілька днів.

  • Посіяна 17 червня гречка повинна дати хороший урожай.

Що не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна сваритися.
  • Не можна брехати.
  • Не можна пити алкоголь.

Як ми раніше повідомляли, українців чекає небезпечне сонячне затемнення.

Автор: Людмила Жукова

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