Свято 17 липня: що категорично не можна робити, прикмети

На Андрія селяни чистили вівсяне поле і заготовляли сіно
Яке сьогодні свято. 17 липня 2020 року православна церква вшановує пам'ять преподобної Марфи, матері преподобного Симеона Дивногорця, і трьох святих з ім'ям Андрій: християнського богослова і проповідника Андрія Критського, російського іконописця Андрія Рубльова, благовірного великого князя Андрія Боголюбського.
У народному календарі ця дата отримала назву Андрій Налива, а все тому, що найчастіше до цього дня наливалися вівсяні колосся. Люди з нетерпінням чекали дощу. Вважалося, що "Андріївський" дощик сприятливий для посівів і обіцяє багатий урожай.
На Андрія селяни чистили вівсяне поле і заготовляли сіно. День проходив у невсипущу працю. Було заведено готувати смачну вівсяну кашу. Перш ніж приступити до трапези, необхідно нагодувати коней, адже від їх витривалості, сили і здоров'я залежав успіх річної напруженої роботи під час жнив і збирання хліба. Щоб коні протягом року не хворіли, їм давали дихати парою від звареного вівсяного лушпиння.
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