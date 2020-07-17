Свято 17 липня: що категорично не можна робити, прикмети

Свято 17 липня (колаж РБК-Україна)

На Андрія селяни чистили вівсяне поле і заготовляли сіно

Яке сьогодні свято. 17 липня 2020 року православна церква вшановує пам'ять преподобної Марфи, матері преподобного Симеона Дивногорця, і трьох святих з ім'ям Андрій: християнського богослова і проповідника Андрія Критського, російського іконописця Андрія Рубльова, благовірного великого князя Андрія Боголюбського.

У народному календарі ця дата отримала назву Андрій Налива, а все тому, що найчастіше до цього дня наливалися вівсяні колосся. Люди з нетерпінням чекали дощу. Вважалося, що "Андріївський" дощик сприятливий для посівів і обіцяє багатий урожай.



На Андрія селяни чистили вівсяне поле і заготовляли сіно. День проходив у невсипущу працю. Було заведено готувати смачну вівсяну кашу. Перш ніж приступити до трапези, необхідно нагодувати коней, адже від їх витривалості, сили і здоров'я залежав успіх річної напруженої роботи під час жнив і збирання хліба. Щоб коні протягом року не хворіли, їм давали дихати парою від звареного вівсяного лушпиння.

Головні прикмети цього дня

Яка погода на Андрія Наливу, така буде і в Калинів день (11 серпня).

Якщо листя на рослинах почали жовтіти, то осінь буде ранньою.

Хмарна погода – до тепла.

Грім гримить гучно – до граду.

Якщо при перших краплях дощу кури в курник ховаються, то злива буде затяжним.

Хороший урожай лісових ягід – до суворої зими.

Що категорично не можна робити в цей день

В цей день не можна нічого планувати - буде невдача.

Не давайте в борг і не беріть грошей у борг - цей день вважається небезпечним.

Як ми раніше писали, метеоролог розповіла про погоду осені та взимку в Україні.