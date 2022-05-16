Свято 16 травня: що суворо заборонено робити в цей особливий день

16 травня в Україні - День пам'яті жертв політичних репресій. Церква вшановує мучеників Тимотея і Маври, а також вшановує Києво-Печерську ікону Успіння Пресвятої Богородиці. В народі день називають Мавра Розсадниця.
Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Цього дня раніше було заведено висаджувати на грядки розсаду та засівати городи. Звідси й назва свята - Розсадниця. Обов'язково треба посадити капусту, вона дасть хороший врожай. Свіжі посадки окропляли святою водою, щоб захистити рослини від гусені й попелиці.
З цього дня також починали готувати перші страви зі свіжої зелені - кропиви, лободи, щавеля тощо.
В народі вірили, що молода кропива стає на Маври дуже корисною. Настій з неї може вигнати з тіла хворобу, а чоловікам дати силу. Цікавим звичаєм було нарвати кропиву голими руками і добряче себе нею похльостати.
Також в народі вірили, що на Маври можна позбутися від серцевих мук. Закохані читали спеціальне замовляння, щоб більше не відчувати страждань.
Вважається, що сон з 15 на 16 травня скоро виповниться.
Андрій, Вікентій, Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Мавра.
1648 - Під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки польському війську Стефана Потоцького.
1686 - У Москві між Московією та Річчю Посполитою підписано "Вічний мир".
1920 - Жанну д'Арк канонізовано римською католицькою церквою.
1929 - У США відбулася перша церемонія вручення премії "Оскар".
1975 - Японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка скорила Еверест.
2004 - українська співачка Руслана Лижичко здобула перемогу в пісенному конкурсі Євробачення 2004.
2008 - Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі.
Раніше ми писали, коли в Україні святкують Трійцю, і чи буде цей день вихідним.
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