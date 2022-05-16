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Свято 16 травня: що суворо заборонено робити в цей особливий день

Фото: Свято 16 травня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

16 травня в Україні - День пам'яті жертв політичних репресій. Церква вшановує мучеників Тимотея і Маври, а також вшановує Києво-Печерську ікону Успіння Пресвятої Богородиці. В народі день називають Мавра Розсадниця.

Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Головні традиції цього дня

Цього дня раніше було заведено висаджувати на грядки розсаду та засівати городи. Звідси й назва свята - Розсадниця. Обов'язково треба посадити капусту, вона дасть хороший врожай. Свіжі посадки окропляли святою водою, щоб захистити рослини від гусені й попелиці.

З цього дня також починали готувати перші страви зі свіжої зелені - кропиви, лободи, щавеля тощо.

В народі вірили, що молода кропива стає на Маври дуже корисною. Настій з неї може вигнати з тіла хворобу, а чоловікам дати силу. Цікавим звичаєм було нарвати кропиву голими руками і добряче себе нею похльостати.

Також в народі вірили, що на Маври можна позбутися від серцевих мук. Закохані читали спеціальне замовляння, щоб більше не відчувати страждань.

Головні прикмети на Маври

  • Якщо дуб вже розпустив листя, а ясен ще ні - літо буде посушливим.
  • До 16 травня вже заспівали солов'ї - скоро все розквітне.
  • Якщо черемха зацвіла, то скоро похолодає.
  • Багато роси - огірки в цьому році вродить на славу.
  • Якщо ранок сухий, вдень буде дощ.

Вважається, що сон з 15 на 16 травня скоро виповниться.

Що не можна робити 16 травня

  • Відмовляти, якщо хтось попросив вас про допомогу.
  • Гучно веселитися, шуміти, влаштовувати гулянки.
  • Сваритися зі своїми рідними.
  • Планувати далеку подорож.

День ангела сьогодні святкують:

Андрій, Вікентій, Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Мавра.

Що важливого сталося в цей день

1648 - Під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки польському війську Стефана Потоцького.

1686 - У Москві між Московією та Річчю Посполитою підписано "Вічний мир".

1920 - Жанну д'Арк канонізовано римською католицькою церквою.

1929 - У США відбулася перша церемонія вручення премії "Оскар".

1975 - Японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка скорила Еверест.

2004 - українська співачка Руслана Лижичко здобула перемогу в пісенному конкурсі Євробачення 2004.

2008 - Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі.

Раніше ми писали, коли в Україні святкують Трійцю, і чи буде цей день вихідним.

Також повідомлялося, скільки буде вихідних і святкових днів у червні 2022, з'явився календар.

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