Свято 16 травня: що суворо заборонено робити в цей особливий день

Головні традиції цього дня

Цього дня раніше було заведено висаджувати на грядки розсаду та засівати городи. Звідси й назва свята - Розсадниця. Обов'язково треба посадити капусту, вона дасть хороший врожай. Свіжі посадки окропляли святою водою, щоб захистити рослини від гусені й попелиці.

З цього дня також починали готувати перші страви зі свіжої зелені - кропиви, лободи, щавеля тощо.

В народі вірили, що молода кропива стає на Маври дуже корисною. Настій з неї може вигнати з тіла хворобу, а чоловікам дати силу. Цікавим звичаєм було нарвати кропиву голими руками і добряче себе нею похльостати.

Також в народі вірили, що на Маври можна позбутися від серцевих мук. Закохані читали спеціальне замовляння, щоб більше не відчувати страждань.

Головні прикмети на Маври

Якщо дуб вже розпустив листя, а ясен ще ні - літо буде посушливим.

До 16 травня вже заспівали солов'ї - скоро все розквітне.

Якщо черемха зацвіла, то скоро похолодає.

Багато роси - огірки в цьому році вродить на славу.

Якщо ранок сухий, вдень буде дощ.

Вважається, що сон з 15 на 16 травня скоро виповниться.

Що не можна робити 16 травня

Відмовляти, якщо хтось попросив вас про допомогу.

Гучно веселитися, шуміти, влаштовувати гулянки.

Сваритися зі своїми рідними.

Планувати далеку подорож.

День ангела сьогодні святкують:

Андрій, Вікентій, Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Мавра.

Що важливого сталося в цей день

1648 - Під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки польському війську Стефана Потоцького.

1686 - У Москві між Московією та Річчю Посполитою підписано "Вічний мир".

1920 - Жанну д'Арк канонізовано римською католицькою церквою.

1929 - У США відбулася перша церемонія вручення премії "Оскар".

1975 - Японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка скорила Еверест.

2004 - українська співачка Руслана Лижичко здобула перемогу в пісенному конкурсі Євробачення 2004.

2008 - Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі.