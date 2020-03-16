Свято 16 березня: заборони дня, історія, прикмети

Яке сьогодні свято. 16 березня в Україні святкують день пам'яті мучеників Василіска, Клеоніка та Євтропія, які народилися в Амасії. Будучи християнами, вони були представлені перед Асклепіодотом, який був правителем міста.

Незважаючи на жорстокі побиття, їм було послано передбачення Господа і святого Феодора Тирона. Після цього вони відразу ж зцілилися від усіх ран, що здивувало язичників. Спостерігаючи за цим дивом вони звернулися до Христа, за що були страчені.

Асклепіодот усвідомив, що силою звернути в язичництво святих не вийде, тому вирішив використовувати лестощі, вмовляння і обіцянки. Святі визнали його спробу жалюгідною і у відповідь лише розсміялися, після чого молитвами змусили перекинутися статую Артеміды, чим засудили себе до кривавого мучеництва.

Святих прив'язали до високих дерев'яних кілків, які врили у землю, і обливали киплячою смолою. Вранці 3 березня Євтропія і Клеоніка розіп'яли, а Василіска відправили у Комани Абхазькі, де утримували у в'язниці.

Пізніше мученик постав перед правителем Агріпом, який велів йому принести жертву язичницьким богам. Святий відмовився, за що і поплатився життям. Мощі мученика поховали на зораному полі християни.

16 березня - головні прикмети дня:

Різкий і яскравий грім віщує сонячну погоду;

Якщо вибігти 16 березня на вулицю - обов'язково розбагатієш;

Якщо весняний грім рибу під льодом застане - чекай великий улов;

Перший грім з півночі - до холодного літа. Якщо він прогримів вранці, то влітку буде нестійка погода.

16 березня - заборони дня:

У цей день не рекомендується брати і давати в борг;

Не потрібно після полудня виносити з хати сміття - разом з ним піде благополуччя, сімейна гармонія і достаток.

Не можна лаятися, лихословити, хвалитися і скупитися. Краще дати милостиню або допомогти друзям.

Не дозволяється братися за гострі предмети.

Ми писали, коли святкувати Великдень 2020 і скільки будуть відпочивати українці.