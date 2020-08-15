Свято 15 серпня: всі прикмети, що заборонено робити в цей день

В цю дату наші предки стежили за сіном і, щоб дощ не зіпсував його
Яке сьогодні свято. 15 серпня православна церква відзначає перенесення в столицю Візантії з Єрусалиму мощей апостола від сімдесяти Стефана.
Святий Стефан був першим християнським мучеником єврейського походження і був одним з семи помічників учнів Христа. Стефана разом з одновірцями апостоли обрали в якості диякона, він повинен був стежити за порядком серед прихожан.
На Русі Стефана називали "сінником" в честь закінчення сінокісних робіт. Всією сім'єю 15 серпня збирали квіти, з яких належало сплести Стефанів вінок. Його зазвичай вішали в хаті на покуті, і якщо згодом хтось захворів, то відривали пучок трав і заварювали їх, вважаючи, відповідно до прикмет, що дух літнього лугу здатний відігнати всі недуги.
Вірили, що сила вінка зберігається аж до наступної весни - до самого Ілларіонова дня, що відзначається 10 квітня.
Іменинники цього дня - Василь, Никодим, Степан (Стефан).
Як ми раніше писали, з Медового Спаса 14 серпня у православних віруючих починається Успенський піст.