Свято 15 серпня: всі прикмети, що заборонено робити в цей день

Яке сьогодні свято. 15 серпня православна церква відзначає перенесення в столицю Візантії з Єрусалиму мощей апостола від сімдесяти Стефана.

Святий Стефан був першим християнським мучеником єврейського походження і був одним з семи помічників учнів Христа. Стефана разом з одновірцями апостоли обрали в якості диякона, він повинен був стежити за порядком серед прихожан.

На Русі Стефана називали "сінником" в честь закінчення сінокісних робіт. Всією сім'єю 15 серпня збирали квіти, з яких належало сплести Стефанів вінок. Його зазвичай вішали в хаті на покуті, і якщо згодом хтось захворів, то відривали пучок трав і заварювали їх, вважаючи, відповідно до прикмет, що дух літнього лугу здатний відігнати всі недуги.

Вірили, що сила вінка зберігається аж до наступної весни - до самого Ілларіонова дня, що відзначається 10 квітня.

Іменинники цього дня - Василь, Никодим, Степан (Стефан).

Головні прикмети цього дня

Непогожий і вітряний день - чекайте затяжних дощів.

Прохолодна і похмура погода - найближчими днями буде сухо, і опади не передбачаються.

Дрібний дощ йде 12 серпня - чекайте дощову погоду найближчими днями.

Жаби квакають - до дощу, різко замовкли - до вітряної погоди.

Яка погода на Степана - такий і вересень буде;

Що не можна робити в цей день

Не можна розповідати сон, який вам напередодні приснився

Не можна лаятися і сваритися

Не можна будувати плани на майбутнє - можна їх наврочити

Як ми раніше писали, з Медового Спаса 14 серпня у православних віруючих починається Успенський піст.