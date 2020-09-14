Свято 14 вересня: що категорично заборонено робити, всі традиції дня

14 вересня в Україні святкують народні, християнські та національні свята. На церковному календарі - День Церковного новоліття, яке інакше називають "початком індикту". У народі відзначають День Симеона Стовпника. З цього дня починається "старе бабине літо". У нашій країні 14 вересня святкується День українського кіно, День фізкультури і спорту.

У християнському світі 14 вересня вважають першим днем нового церковного року. Таким чином, останнє свято в церковному році - Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня. А перший свято нового церковного року припадає на 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці.

Прикмети дня

Якщо день буде ясним і теплим, то такими ж будуть осінь і зима.

Якщо піде дощ, осінь буде дощовою.

Традиції дня

Сьомін день починали з розведення нового вогню, добутого шляхом тертя сухого дерева. Потім від цього полум'я починали топити в хатах і лазнях.

Перша зустріч осені (Бабине літо) проходила під ігри та хороводи, а обряд називався "Осеніни".

Що можна і не можна робити 14 вересня

Заборонялося в цей день їсти вугрів, так як цю рибу називали змієм, якого чаклуни використовували проти людей. 14 вересня сирена нібито виходила з води, змивала з себе болячки і хвороби і могла "передати" їх безтурботним рибалкам.

У Сьомін день вважалося доброю прикметою зробити новосілля - вірили, що тоді в новому житлі завжди буде достаток і мир в родині. Причому чим ситніше і яскравіше вдасться відсвяткувати переїзд в новий будинок, тим більше добра в ньому і залишиться від багатолюдного бенкету.

Раніше ми писали, про найжорсткішу заборону великого свята - Усікновення глави Іоанна Предтечі.