Свято 14 травня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

Яке сьогодні свято. 14 травня наші предки відзначали свято Веремія Запашника.

Єремія – другий із чотирьох найбільших пророків, про яких згадується в Старому Завіті. Народився він за сім кілометрів від Єрусалиму, а його пророча діяльність припадала на найбурхливіший період Іудейського царства. За велінням Бога він надів на шию дерев'яне, а після і залізне ярмо, як символ майбутнього рабства народу іудейського. Єремія був убитий своїми ж земляками за пророцтво про знищення іудеїв вавилонським правителем.

За звичаєм, з цього дня починалися самі важкі і виснажливі роботи, які були важливі для людей, які працюють на землі.

14 травня люди особливо просили Божої допомоги і захисту від негативних природних явищ, які могли завадити отримати багатий врожай.

Сьогодні Іменини святкують: Ніна, Тамара, Макар.

Головні прикмети цього дня:

Якщо день ясний – на збирання хліба теж буде гарна погода.

Якщо мурахи чисті та ситі – буде богатий урожай хліба.

Якщо погода зіпсувалася – буде холодна зима.

Якщо на сході сонця у небі немає хмар – чекайте спекотного літа.

Мурахи на Веремія метушаться в мурашнику – весь наступний місяць чекайте дощів.

Якщо в цей день сніг – до морозної зими.

Що не можна робити в цей день:

Не можна давати гроші, продукти, зерно в борг – до невдач в сім'ї і до поганого врожаю.

Як ми раніше писали, погода в Україні влітку 2020 буде холодною і спекотною, сухою і дощовою одночасно.