Свято 14 травня: всі прикмети, що не можна робити в цей день

14 травня відзначається народне свято Веремія Запашника
Яке сьогодні свято. 14 травня наші предки відзначали свято Веремія Запашника.
Єремія – другий із чотирьох найбільших пророків, про яких згадується в Старому Завіті. Народився він за сім кілометрів від Єрусалиму, а його пророча діяльність припадала на найбурхливіший період Іудейського царства. За велінням Бога він надів на шию дерев'яне, а після і залізне ярмо, як символ майбутнього рабства народу іудейського. Єремія був убитий своїми ж земляками за пророцтво про знищення іудеїв вавилонським правителем.
За звичаєм, з цього дня починалися самі важкі і виснажливі роботи, які були важливі для людей, які працюють на землі.
14 травня люди особливо просили Божої допомоги і захисту від негативних природних явищ, які могли завадити отримати багатий врожай.
Сьогодні Іменини святкують: Ніна, Тамара, Макар.
Як ми раніше писали, погода в Україні влітку 2020 буде холодною і спекотною, сухою і дощовою одночасно.