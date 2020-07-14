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Свято 14 липня: що не можна робити і головні прикмети

Вівторок 14 липня 2020 06:03
Свято 14 липня: що не можна робити і головні прикмети
Свято 14 липня (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В цю дату відзначається День Дем'яна та Кузьми

Яке сьогодні свято. 14 липня 2020 року святкується День Дем'яна та Кузьми. Вони були безсрібниками і жили в Римі при царі Карині.

Бувши майстерними лікарями, брати зціляли хворих людей і худобу, не вимагаючи винагороди за свої праці, допомагали нужденним і своїми вчинками звернули в християнську віру багатьох. За свої справи Косма і Даміан отримали прізвисько безкорисливі) лікарі. Однак знайшлися недоброзичливці, які обмовили братів; безсрібники були безжально вбиті.

На Русі в цей день в самому розпалі був сінокіс. З цього приводу казали: "Кузьма-Дем'ян ні світ ні зоря встають, баб на покіс ведуть"; "Кузьма і Дем'ян прийшли — на косовицю пішли".

Також наші предки вважали, що малинове варення, зварене в цей день, буде дуже смачним.

Іменинники цього дня – Ангеліна, Арсен, Василь, Дем'ян, Кузьма, Никодим, Никон, Петро, Тихон.

Головні прикмети цього дня

  • Зірки сильно мерехтять 14 липня – буде негода.
  • Якщо на Дем'яна та Кузьму прополоти город, то бур'янів не буде.
  • Соловей продовжує співати 14 липня – літо буде довгим.

Що не можна робити в цей день

  • У це свято заведено подавати милостиню. Проте ні в якому разі не можна заглядати в очі тому, кому даєте гроші. Інакше бути біді.
  • Не можна сваритися з ближніми.

Як ми раніше писали, в Україні у цьому році не буде походів на річницю Хрещення Русі.

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