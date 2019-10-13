Свято 13 жовтня: що сьогодні не можна робити

Яке свято сьогодні що не можна робити (ілюстративне фото: pixabay.com)

У Григор'єв день слід дотримуватися певних прикмет і звичаїв

13 жовтня вважається 286-им днем за григоріанським календарем, а також у цей день відзначається Григор'єв день, який названий на честь засновника Пельшемського монастиря. Про це та про багато іншого - читайте в матеріалі Styler.

Наголошується, що Григорій, на чию честь було названо свято, походив з роду галицьких бояр Лопотових. У 15 років батьки хотіли поєднати його шлюбом, але померли, не встигнувши виконати те, що задумували.

13 жовтня: що відомо

Григорій залишив маєток, що дістався йому у спадок, і прийняв постриг у Богородиці-Різдвяному монастирі поблизу Галицького озера. Пізніше став ігуменом і був шанований не лише жителями міста, але і князем Юрієм Дмитровичем.

Переймаючись славою, Григорій залишив монастир і пішов у Ростов на поклоніння місцевим святиням.Там він залишився в Авраамієвому монастирі, а пізніше став архімандритом Спаського монастиря на Пісках. Два роки він керував монастирем, а потім вночі таємно покинув Ростов і прийшов до преподобного Діонісія Глушицького та став його учнем.

У віці 104 років Григорій покинув Діонісія і прийшов на береги річки Пельшми та поставив там собі келію. У 127 років він, передчуваючи свою смерть, прийшов до свого духівника Варсонофія, щоб посповідатися і причаститися.

До речі, помираючи, він просив кинути його тіло в болото, але учні, вшановуючи його, перенесли тіло Григорія в заснований ним монастир і поховали в церкві.

Календар свят на 12 жовтня (Ілюстративне фото: pixabay.com)

13 жовтня: прикмети

Раніше на Григорія було прийнято слідувати певним правилам. Вважалося, що подібними діями можна було створити всі необхідні умови для того, щоб в майбутньому не виникало проблем, наприклад, зі здоров'ям:

На Григорія оновлювали свої ліжка, палили стару солому з матраців, набивали новою. По соломі, вытрясенній з матраца, у старовину судили про здоров'я людини. Соломка, мовляв, могла розповісти про зростаючу в людині хворобу.

Якщо сніг впаде, зима не скоро настане.

Якщо журавлі відлетіли - буде рання і холодна зима.

Якщо зранку бачите на вікнах мороз - чекайте гостей.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 13 жовтня

У 1492 році Колумб вперше висадився на берег Нового Світа (острів Сан-Сальвадор).

1805 – бій при Эльхингені армії Наполеона Бонапарта з австрійськими військами.

1884 – Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана.

1923 – столиця Туреччини перенесена зі Стамбула в Анкару.

1990 – у Харкові в ефір вийшли програми, підготовлені студією АТВ-1, надалі ЗАТ РТК "Тоніс-Центр". Цей день став днем народження українського недержавного телебачення.

Раніше ми писали про Покровську суботу - поминальний день напередодні великого свята Покрови Пресвятої Богородиці.